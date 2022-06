Hity The Beatles rozospievajú Nitru

The Backwards sú slovenská revivalová skupina imitujúca The Beatles.

NITRA. Za 26 rokov svojej existencie mali množstvo koncertov naprieč celými Spojenými štátmi americkými, na Slovensku, v Čechách a samozrejme v Anglicku.

Sú známi precíznosťou, s akou prezentujú nielen hudbu The Beatles, ale veľmi dôveryhodne pôsobia aj vďaka kostýmom či schopnosti zvládnuť hru na nástroje ako indický sitár, zobcová flauta, ústna harmonika a mnohé iné, ktoré vo svojej tvorbe The Beatles používali.

The Backwards sa už dvakrát stali najlepšou revival skupinou na svete imitujúcu anglických hudobných velikánov. Kladú veľký dôraz na detail, nielen v hudobnej zložke, ale i vizuálnej. Kostýmy, svetlá aj hudobné nástroje sú presnými replikami originálov.

Na Amfiteátri v Nitre sa The Backwards predstavia 16. júla o 19.30 so svojím skoro dvojhodinovým programom plným svetoznámych hitov legendárnych The Beatles. Diváci sa navrátia v čase, k úplným začiatkom Beatlemánie, vypočujú si aj všetky hity z legendárnych albumov ako Abby Road, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Rubber Soul či Yellow Submarine. Prespievajú sa aj sólovými hudobnými kariérami jednotlivých členov.

Tešiť sa môžete na hity ako Please, Please Me, Love Me Do, She Loves You, Yellow Submarine, Let It Be či All You Need Is Love a mnohé ďalšie.

