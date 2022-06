Prihlášky do ZsFZ sú odovzdané, na zloženie súťaží si však ešte počkáme

Ako bude vyzerať sezóna 2022/2023 v Západoslovenskom futbalovom zväze?

Klubom zo súťaží ZsFZ vypršala v stredu večer uzávierka na podanie prihlášok do novej súťažnej sezóny. Zloženie súťaží však ešte nepoznáme.

"Zatiaľ nie je naplnená druhá liga a nie je naplnená nová tretia liga. A to má zásadnú nadväznosť na zloženie súťaží ZsFZ," vysvetlil Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kým v súťažiach ZsFZ bola uzávierka do stredy, do novej tretej ligy sa možno prihlásiť až do nedele 26. júna, a preto musia všetci zainteresovaní čakať.

Ďalej sa dočítate aj toto: * na čo sa čaká pri skladbe druhej a tretej ligy * čo môže mať vplyv na fakt, či sa napríklad Nové Zámky (príp. Marcelová, Imeľ) ešte môžu posunúť do novej tretej ligy * ako sa budú ligy volať po novom * v článku nájdete aj niektoré zaujímavé presuny či anomálie * dozviete sa názov klubu, ktorý si vybojoval novú tretiu ligu, ale nejde do nej * ktorý bývalý štvrtoligový klub sa dobrovoľne prihlásil nižšie a ktorý zatiaľ (údajne) neposlal prihlášku nikam * ktorý víťaz piatej ligy nepostupuje * ktoré kluby z druhého či tretieho miesta budú zaradené vyššie * ktorá piata liga bude mať najmenej účastníkov a ktoré tri kluby z nej sa prihlásili do súťaží ObFZ * ktorý tím z 5. ligy Východ nevyužil možnosť ísť vyššie. * kedy sa začnú súťaže definitívne napĺňať a kedy budú schválené. ...a ešte viac.

Čaká sa napríklad na to, či sa Myjava posunie do druhej ligy.