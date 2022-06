Hokejbalový sviatok pod Pribinovým hradom (+FOTO)

Nitrawa Cup finišoval druhým hracím víkendom.

Hokejbalový Nitrawa Cup vždy parádne odštartuje športové leto. Množstvo skvelých gólov, prihrávok či zákrokov brankárov. Toto vídame už 15. rok za sebou – skrátka hokejbalové divadlo.

Počas uplynulého víkendu nám svoje majstrovstvo predviedli najstaršie kategórie - U20 a muži. Zahrali si Tvrdoň, Slovák, Hrnka, Holešinský či Krivošík, v hľadisku boli Jozef Stümpel, Šiška či Rais.

Podujatie majú pod palcom skúsení organizátori Juraj Bubák a Miloš Dovičovič, pri dekorácii víťazov im asistoval Jozef Stümpel, legenda slovenského hokeja a čerstvý asistent trénera výberu reprezentačnej osemnástky.

Vysoký záujem

Druhú časť turnaja pre MY Nitrianske noviny zhodnotil Juraj Bubák.

„Myslím si, že všetko dopadlo veľmi dobre, pre hokejistov to bolo pekné spestrenie začiatku letnej prípravy, zahrali si hokejbal, po dlhšom čase sme tu v Nitre videli aj mužský turnaj, čo bolo tiež veľké plus. Bola to krásna bodka za hokejovou a hokejbalovou sezónou,“ pousmial sa Bubák.

A čo Bubáka vôbec počas týchto dvoch posledných júnových hokejbalových víkendov najviac potešilo? „Určite záujem 37 mužstiev, to je slušné číslo,“ podotkol.

Vyzdvihol ešte jednu podstatnú vec. „Som rád, že okrem hokejbalistov si prišli zahrať aj hokejisti, ktorí po náročnej, ale krásnej striebornej sezóne mali chuť prísť a sme im za to veľmi vďační. Taktiež ďakujem klubu HK Nitra, že nám tento turnaj pomohol uskutočniť v týchto priestoroch,“ uzavrel Juraj Bubák.

Hrnka oživil známe trio

Tomáš Hrnka, jeden z hlavných lídrov striebornej komandy HK Nitra z hokejovej sezóny, potiahol Výber NHBL k prvenstvu na Nitrawa Cupe.

„Hokejbal hráme v lete pred sezónou takmer vždy. Zišla sa dobrá partia, bola to zábava a spestrenie letnej prípravy. Sme za to radi a myslím si, že sme si aj víťazstvo na turnaji zaslúžili,“ povedal „Hrnec“.

„Nevedel som, čo očakávať, boli tu kvalitné tímy, každý jeden zápas bol ťažký, nedalo sa to odfláknuť,“ pousmial sa nitriansky tvrďas.

Na Nitrawa Cupe si Hrnka zahral aj s Marekom Tvrdoňom či Marekom Slovákom (spolu tvorili útok na ľade). „Takúto spoluprácu už máme dlhé roky, už od mládežníckych kategórií hrávame spolu, takže si myslím, že nám to išlo veľmi dobre aj na tomto turnaji. Zabavili sme sa, zamakali sme, a to je hlavné,“ Tomáš Hrnka, inak MVP turnaja.

Ďalej v článku nájdete: * z oboch kategórií poradie po základných skupinách * všetky výsledky vyraďovacích zápasov * súpisky štyroch najlepších tímov z Nitry * kompletný zoznam ocenených hráčov. Prinesú to aj v pondelok MY Nitrianske noviny.

TURNAJ U20

Kategória U20 priniesla celkový triumf domácich Trogárov Nitra, v tesnom a napínavom zápase zdolali druhý nitriansky tím Mohawky Dynamax 1:0.