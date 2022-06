Mesto Nitra uzavrelo dohody, ktoré pobúrili poslancov. Chcú, aby ich preverila aj polícia

Hlavná kontrolórka má podozrenie aj na obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Hlavná kontrolórka Darina Keselyová zvažuje, že dá podnet minimálne na Inšpektorát práce. Dôvodom sú zistenia z kontroly dohôd, ktoré radnica uzavrela na práce vykonávané mimo pracovného pomeru.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kontrolované bolo obdobie od roku 2019. Poslanci si myslia, že niektoré dohody by mali riešiť aj orgány činné v trestnom konaní.

„Keby neexistovala tá detská riekanka Pec nám spadla, tak určite by ju podľa týchto kontrolných zistení niekto zložil,“ reagoval na zastupiteľstve poslanec Miloš Dovičovič.

Povedal, že na konci kontrolnej správy očakával informáciu, že Keselyová podala podnet príslušným štátnym orgánom na prešetrenie zistení z kontroly: „Pretože to, čo je obsahom materiálu, je bohapusté rozhadzovanie peňazí občanov tohto mesta.“

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Pediatri nemajú od júla zmluvy, služby na detskej pohotovosti v Nitre rozpísal krajský lekár Čítajte

„Že som to neuviedla v správe, to ešte neznamená, že to nezvažujem,“ reagovala hlavná kontrolórka, ktorá už niektoré zistenia konzultovala s Úradom pre verejné obstarávanie.

Chýbajú interní experti?

Podľa Zákonníka práce by mali zamestnávatelia uzatvárať dohody na práce vykonávané mimo pracovného pomeru len výnimočne. „A tá výnimočnosť na meste nie je dodržaná,“ konštatovala Keselyová.

Radnica nemá vypracovanú internú smernicu, ktorá by riešila konkrétne podmienky pri uzatváraní takýchto dohôd. V zásade sa podľa kontrolórky riadila Zákonníkom práce, ktorý ale porušovala.

„Kontrolovaná evidencia dochádzky a pracovné výkazy v mnohých prípadoch v opise činností neuvádzali žiadnu činnosť, ktorá bola vykonaná, alebo uvádzali každý deň rovnaké činnosti,“ zhrnula Keselyová.

Zistila tiež, že podmienky pre dohodárov boli priaznivejšie, ako pre interných zamestnancov. A to zákon neumožňuje.

V článku sa dočítate aj: Ako mesto zdôvodnilo dohody?

Aké dohody mesto podpísalo?

Ako obhajoval primátor zmluvy, ktoré podľa hlavnej kontrolórky javia znaky obchádzania zákona o verejnom obstarávaní?

Prečo nemôžu poslanci nahliadnuť, s kým mesto podpísalo dohody?

Poslancov pobúrilo, ako mesto zdôvodnilo uzatváranie takýchto dohôd. Vyjadrilo sa, že interní zamestnanci „nedokážu zabezpečiť viaceré činnosti, nie sú odborne spôsobilí, prípadne nemajú žiadne skúsenosti“.

„Preložím to do ľudskej reči – pozamestnávali sme na úrade ľudí, ktorí nerozumejú svojej robote, a preto si na plnenie úloh, ktoré sú potrebné pre chod mesta, objednávame ľudí na dohody,“ vyhlásil Dovičovič.