Ivan, toto je pre teba

Zlatý gól zastavil čas. Jelenec šokoval sám seba i celú oblasť.

Futbalisti Jelenca šiestykrát za posledných 18 rokov postúpili do najvyššej oblastnej súťaže. Tentoraz azda najmenej očakávane. (Zdroj: Jozef Fehér)

Rozšírené spravodajstvo o majstroch z Jelenca vyšlo v aktuálnych MY Nitrianskych novinách

Pečené prasa od matadora Igora Franka pripravené. Majstrovské tričká vytlačené. Šampiónske dymovnice nachystané. Už „len“ vyhrať – inak zväzové medaile i trofej idú do Hosťovej, ktorá spoza zábradlia fandí Cabaju-Čáporu k bodu.

No Jelenec hodinu iba remizuje a dokonca zahadzuje penaltu! V očiach má živý stres. „Nikto už na nás nedá ani cent,“ povzdychne si predseda klubu Henrich Richter a spína ruky k nebesám.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo tréner Koreň o polnoci prerábal majstrovskú zostavu

Aký „vyšší rozmer“ má senzácia Jelenca a prečo sa modlí za dážď

Kedy v minulom storočí začala rivalita s Hosťovou, aká je dnes a od koho z Hosťovej cinkla prvá gratulačná esemeska

Prečo sú Jelenčania v mínuse a platia samé pokuty

Ktorého lídra osobitne vyzdvihol tréner

Aké dve prvé posily má Jelenec a aké ďalšie chce

Na čom stojí ďalšie pokračovanie Richtera v klube

Ako šéfka akadémie Labantová hodnotí mládežnícku sezónu na čele so skvelými dorastencami

Aj predseda klubu Henrich Richter skončil nad hlavami futbalistov. (zdroj: Jozef Fehér)

To sa nedá kúpiť

Ale v 63. minúte zlatý gól zastaví čas. Marián Franko centruje, Filip Halúzka triafa, svieti 1:0 a majstri nadstavby 7. ligy sa provokatívne tešia pred hráčmi Hosťovej.

Je to šiesty postup Jelenca do „okresu“ za posledných 18 rokov. „Za presne tridsať rokov v klube som nikdy nezažil takúto emóciu. Napätie vo vzduchu sa dalo krájať. Prišlo asi tristo ľudí, v tombole sa predalo štyristodvadsať lístkov. Obdivujem chalanov, že keď nedali penaltu, aj tak našli silu. Nik nerátal, že vyhráme súťaž, ale za drinu sme si dali najkrajší darček. Po zápase sme všetci vbehli do ihriska, objímali sa, nastala úľava a radosť, ktorá sa nedá kúpiť. V živote na tie momenty nezabudnem. Keď budem umierať, budú sa mi premietať pred očami,“ spustil predseda klubu Henrich Richter.

Tréner Marián Koreň (otec strelca víťazného gólu) si po poslednom hvizde kľakol na trávnik a plakal.