Zlato z MS do Šale, dve striebra do Nitry (+FOTO)

V Taliansku sa stretli naturálni kulturisti a fitnesky na najvyššom svetovom fóre.

Majstrovstvá sveta asociácie INBA/PNBA v naturálnej kulturistike a fitnese hostila cez víkend starobylá Florencia.

V rámci SANK (Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky) hrajú v posledných rokoch prím športovci z nitrianskeho regiónu. Potvrdilo sa to aj na MS, odkiaľ priviezli jednu zlatú a dve strieborné medaily.

Tóth ďakuje za atmosféru

Šaľan Erik Tóth obhájil titul majstra sveta, takže na šampionát bude mať len pozitívne spomienky.

„Splnil som hlavný cieľ, a to je podstatné. Majstrovstvá sveta Taliani organizačne zvládli, pre veľké množstvo pretekárov ich rozdelili na dva dni. Po polročnej príprave som dosiahol v jarnej sezóne štyri víťazstvá na štyroch pretekoch, pričom raz to bol aj absolútny triumf. Vďaka nášmu 'repre' tímu som zažil neskutočnú atmosféru. Ukážkovo podporovali z hľadiska, jasne prekričali fanklub Nemcov a Talianov,“ pochvaľoval si reprezentant fitka The Gym.

„Cesta slovenskej výpravy autobusom bola náročná kvôli diéte a odvodňovaniu, ale návrat už o to živší a zábavnejší... Musím poďakovať ľuďom a sponzorom, ktorí mi verili a podporovali ma počas tejto sezóny,“ dodal 34-ročný Šaľan Erik Tóth.

Prvá Kollárova medaila

Tóth vo svojej kategórii v podstate bojoval o zlato so „susedom“, Nitran Viktor Kollár totiž finišoval so striebornou medailou, čo je najväčší úspech jeho kariéry.

„V deň registrácie som mal 75 kg, forma vyšla podľa predstáv. Celý čas som sa cítil dobre, bez nejakých komplikácii. Súťaž bola pekne zorganizovaná. Za mňa spokojnosť, nechýbalo veľa, aby som vyhral. Opäť ma táto skúsenosť motivovala do budúcnosti a už teraz sa teším na ďalšie súťaže,“ povedal Viktor Kollár, ktorý sa zúčastnil MS druhý raz, ale „placku“ vybojoval premiérovo.

Petra sa zlepšila

Nitrianka Petra Mányiová sa po vlaňajšom bronze posunula o stupienok vyššie. „Aj keď cesta bola trochu náročnejšia, stála za to. Chcela by som poďakovať asociácii SANK za možnosť reprezentovať našu krajinu. Vďaka nim som spoznala nových ľudí, videla nádhernú krajinu a získala nové skúsenosti. Aj keď som nevyhrala, pre mňa je aj druhé miesto výhra,“ netajila radosť strieborná medailistka.

Na kovy nedosiahli Nitrianky Janka Bírová a Veronika Tonková Bullová v rovnakej kategórii 'bikín'. „Súťaž pre mňa nedopadla najlepšie. Každá prehra ma však posúva vpred. Nevzdám sa, nepoľavím, budem bojovať až pokým nedosiahnem to, čo chcem,“ nechala sa počuť odhodlaná Janka Bírová, ktorá pridala aj piate miesto medzi juniorkami.