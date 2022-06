Prebudoval dedinu od A po Z. Klasov je pýchou okresu nielen futbalovo

Zoznam rekonštrukcií a projektov v Klasove od roku 2008 je riadne dlhý.

Tak sa prepisujú rekordy! Futbalisti Klasova 124-gólovou sezónou preleteli VI. ligu ObFZ Nitra a na koniec si nechali to najlepšie, keď v hlavnej bitke o titul doma pred tisíckou prítomných zdolali Veľký Cetín a o týždeň rivalovi uchmatli aj Campri Cup, takže oslavujú double.

Ako však cítiť z rozhovoru (vznikal pred finále Campri Cupu) so starostom JÁNOM BALÁZSOM, v Klasove sa netočí všetko iba okolo futbalu.

Posledné kolo VI. ligy privábilo do Klasova zápas roka a teraz ide ďalší. Ako ste prežívali triumf 2:0 a zisk titulu?

S napätím aj emóciami. Nakoľko sa všetci okrem Čelináka dali zdravotne dokopy, veril som mužstvu, že potvrdí kvality a zvíťazí v dôležitom zápase. Som rád, že sme zápas zvládli pred obrovskou diváckou kulisou a takticky na veľmi dobrej úrovni. Chlapci dali dva pekné góly a vyhrali sme súťaž.

O najväčšie trofeje sa bijete s Veľkým Cetínom. Ako vnímate rivala?

Kedysi bola medzi nami okrem rivality aj nervozita, ale s Veľkým Cetínom dnes máme veľmi dobré vzťahy, futbal tam robia slušní a inteligentní ľudia. Na ihrisku sa vždy bojuje, ale zakaždým medzi nami vládne priateľská atmosféra. Syn Marek napríklad Veľkému Cetínu vlani pomáhal vretenovou kosačkou pripraviť trávnik na pohárový zápas s FC Nitra. A keď sme na jeseň hrali vo Veľkom Cetíne, klub nám dovolil pripraviť si kabínu už doobeda. Cetínčania navyše pohostili celý náš tím, čo sme im na zápase posledného kola vrátili.

Právo postupu do piatej ligy by mali mať až dvaja šiestoligisti. Dôležitý je pohľad hráčov, no hlavné slovo budete mať v Klasove vy. V roku 2017 ste postup odmietli, ako sa rozhodnete teraz?

V roku 2017 na to boli dôvody – nemali sme vlastné zázemie, robili celkovú rekonštrukciu ihriska a potom aj šatní. Teraz je situácia iná. Futbalová infraštruktúra Klasova je na dosť vysokej úrovni. Samozrejme, postup nás láka, ale posledné slovo budú musieť mať hráči. Ak by postup odmietli hlavne klasovskí hráči, zmysel futbalu v Klasove by sa stratil, keďže by sme káder museli doplniť viacerými cudzími hráčmi. Ale nehovoríme, že nie, pretože možno budú postupovať nie dva, ale až tri tímy, a vtedy by sa už postup odmietnuť nemal (pozn. red. - Klasov napokon využil právo postupu).

Pýchou Klasova je ihrisko, ktoré až 72 percent hráčov šiestej ligy považuje za najlepšie v súťaži. Čo je tajomstvom vynikajúceho trávnika?

Celý areál prešiel komplexnou rekonštrukciu, máme kvalitný závlahový systém Perott, ktorý používajú aj v anglickej Premier League, a vysiala sa kvalitná tráva. Ale najväčší podiel na trávniku má môj syn Marek, ktorý okrem toho, že je manažérom mužstva, je aj trávnikár a venuje tomu veľmi veľa času. O trávnik sa stará veľmi svedomito už len tým, že ho každých 6-7 týždňov hnojí a postrekuje proti škodcom či plesni. Za obrovskú snahu ho musím pochváliť, robí si svoju prácu vynikajúco a venuje tomu strašne veľa času. Dokonca ešte aj pracuje a študuje na práve, kde na budúci rok nastupuje do šiesteho ročníka.

Trebárs v susedných Dolných Obdokovciach sa o futbal intenzívne stará takmer desať ľudí, no v Klasove vlastne iba vaša rodina. Dokedy sa to dá takto ťahať?

Už na jar som v niektorých článkoch prízvukoval, že donekonečna sa to takto ťahať nedá. Na druhej strane musím povedať, že čo sa týka organizácie hlavne domácich zápasov, je vždy v rámci skupiny vytvorený tím ľudí, ktorí vyznačia ihrisko, vyzbierajú vstupné a plnia si funkciu usporiadateľov. Obec zabezpečuje čistotu a poriadok v areáli. Ostatné je na pleciach mojich dvoch synov. Syn Marek sa stará o kvalitu trávnika a o technicko-materiálne zabezpečenie klubu. Hráči majú pred zápasom vytvorený komfort na vysokej úrovni. V súťaži ZsFZ by sme však museli zabezpečiť hlavne videotechnika, hlásateľa a minimálne osem usporiadateľov, ktorí by boli rozmiestnení okolo celého ihriska, a v tom vidím veľký problém.

Ste telom i dušou futbalista, no po vašom nástupe do funkcie starostu (2006), dostali prednosť iné obecné projekty a futbal až pred piatimi rokmi. Vnímali ste ako prioritu rast infraštruktúry?

Samozrejme, áno, pretože keď som v roku 2006 vstupoval do volieb, mal som víziu aj predstavu o napredovaní a smerovaní obce. Tú som v rámci kampane predstavil širokej verejnosti, za čo sa mi dostalo veľkej podpory vo voľbách. Myslím si, že som voličov nesklamal, skôr naopak. Keďže bežalo programovacie obdobie, plány som predstavil aj v rámci vizualizácie a sľuby som naplnil do poslednej bodky. Okrem toho som pridal ďalších minimálne tisíc percent k tomu, čo som sľúbil mojim voličom v roku 2006 a tým sa naša obec stala jednou z najmodernejších na okolí.

Odkedy ste starostom, Klasov sa mení na nepoznanie a radia ho k najkrajším dedinám v okrese. Zoznam rekonštrukcií a projektov je dlhý, čo bola najväčšia výzva?

Myslím si, že nemôžeme hovoriť o jednej najväčšej výzve, pretože dedinu bolo treba prebudovať od A po Z, prevrátiť ju úplne naruby. Ale najväčší ciel, tým sme aj začínali, bola ČOV, odkanalizovanie obce a výstavba domových kanalizačných prípojok. Teraz máme vlastnú ČOV a odkanalizovanú celú obec, a to aj v dvoch obytných zónach a v priemyselnom parku.



Pri letmom pohľade sa zdá, že v Klasove už azda niet čo vylepšovať... Čo napriek tomu radíte k najbližším cieľom obce?

Vlani a tento rok sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať Kostolnú a Priemyselnú ulicu v rámci nových chodníkov, odvodnenia dažďovej vody, nových asfaltov, zvislého a vodorovného dopravného značenia, prechodov pre chodcov, ktoré sme realizovali hlavne pre bezpečnosť chodcov a žiakov ZŠ a MŠ. V utorok 21. júna sme zahájili rekonštrukciu Hornej ulice, kde bude v celej dĺžke vybudovaný chodník a miestna komunikácia rozšírená na 5 metrov s novým asfaltom. To sú priority, ktoré budeme robiť tento rok. Počas tohto volebného obdobia sme dokázali zrekonštruovať kultúrny dom, obecný úrad a upraviť okolie sadovými úpravami. Taktiež sme v cintoríne zrekonštruovali dom smútku, chodník a zaviedli nové verejné osvetlenie v cintoríne.

Ďalšie najväčšie priority budú rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici, rekonštrukcia Okružnej ulice, rekonštrukcia cesty na viniciach, bezpečnostné prvky pre bezpečnosť chodcov. Taktiež plánujeme rozšíriť kamerový systém v obci a zabezpečiť znižovanie rýchlosti motorových vozidiel cez Hlavnú ulicu hlavne pri výjazdoch z obce. Taktiež chceme postupne budovať infraštruktúru v našej tretej obytnej zóne za záhradami od cintorína po koniec Hlavnej ulice. Toto sú moje hlavné priority, ale situácia niekedy ukáže, že okrem týchto priorít sa vyskytne aj niečo iné, a treba včas reagovať.

Prezradíte, či sa budete uchádzať o dôveru občanov aj v piatom volebnom období a prečo áno alebo nie?

Áno. Myslím si, že nápadov je dosť, aj vízie aj elánu, a keď bude zdravie slúžiť a dostanem dôveru od voličov, tak môžem posunúť Klasov na ešte vyšší level. Starosta obce musí byť zžitý s obcou, starať sa o ňu ako o vlastný majetok a vytvárať čo najlepšie životné podmienky pre obyvateľov obce. Dokonca aj v zákone o obecnom zriadení je uvedené, že starosta sa musí starať o obec a zveľaďovať ju.