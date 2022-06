Len za Nitru súťažilo 138 gymnastiek

Na Modergym Cupe sa v mestskej hale počas víkendu predstavilo 443 dievčat zo štyroch krajín!

Šiesty ročník kedysi klubovej súťaže nitrianskeho klubu ŠK ŠOG Nitra nabral počas posledného víkendu veľkolepú podobu, kedy sa počas 27-hodinového maratónu predviedlo 443 moderných gymnastiek.

Nitra hostila 27 slovenských i zahraničných oddielov (zo 4 krajín) modernej gymnastiky, ktoré pretekali v individuálnych zostavách a spoločných skladbách.

Z dôvodu náročného časového harmonogramu, ale aj nových FIG pravidiel, rozhodkyne pracovali v dvoch paneloch, vďaka čomu sme mohli vidieť moderné gymnastky v 36 kategóriách programu A, B aj C.

Nitra zapojila 138 svojich gymnastiek v súťažných, ale aj exhibičných vystúpeniach. Po prvýkrát sa na koberec postavili aj prípravky, ktoré začali trénovať len v apríli tohto roka.

S organizáciou súťaže vypomáhali aj študenti 3. ročníka odboru Športový manažment Strednej športovej školy na Slančíkovej 2 v Nitre v rámci povinnej školskej praxe.

Uvádzame výsledky Nitrianok do 10. miesta.

Individuálne zostavy:

Seniorky B: 3. B. Gerencsériová.

Seniorky C: 2. A. Madleňáková.

Juniorky A: 2. L. Fučelová, 3. V. Nesterova, 7. A. Povstianko, 8. A. Kuznecova.

Juniorky B: 4. B. Bokorová, 6. E. Bolečková.

Juniorky C: 4. L. Fábryová, 6. E. Gavorová, 8. D. Hájeková.

Nádeje A: 6. V. Vrábelová, 8. D. Horníková.

Nádeje B: 2. P. Šošková, 9. E. Šišova.

Nádeje C: 3. N. Sýkorová.

B Light 2011-2012: 1. A. Lincmaier, 2. E. Urbánová, 6. I. Jankovičová.

Staršie žiačky A: 3. D. Košecová, 4. J. Symuhina, 7. E. Palšová a E. Filipeková, 10. Laura Hullová.

Staršie žiačky C: 7. I. Joštová.

Mladšie žiačky A: 2. N. Mancová, 7. L. Hellebrandtová.

Mladšie žiačky B: 2. T. Šošková, 6. E. Gavorová a V. Szölosyová.

B Light 2013-2014: 3. S. Trojanskaja, 4. I. Gajdošíková, 5. P. Cocherová, 6. S. Brestenská, 7. L. Prostredná, 8. S. Michalková, 9. M. Kresanová, 10. T. Schoberová.

Prípravky A 2014: 4. M. Karasová, 5. T. Haladejová, 8. T. Kůr, 10. A. Semenova.

Prípravky A 2015: 2. N. Kolmokov, 3. K. Žitňanská, 4. L. Mikóczi, 5. S. Hambálková, 9. L Bosáková, 10. Y. Grimshaw.

Prípravky B 2015: 4. A. Caletková, 5. A. Malá.

B Light 2015-2016: 1. A. Ozorovská, 4. Z. Zorádová, 5. N. Amberská, 6. J. Beňová, 7. S. Šišková, 10. L. Bernáthová.

Prípravky 2016: 1. E. Čajdová, 2. Z. Francúzová, 3. A. Čížová, 6. L. Marenčáková, 7. J. Symuhina.

Prípravky 2017: 1. S. Skačanová, 2. D. Marešová, 3. S. Opáth.

Spoločné zostavy:

Nádeje: 1. Vrábelová, Šošková, Horníková, Skačanová, Grimshaw.

Žiačky 2012-2013: 1. Kováčová, Filipeková, Laura Hullová, Lujza Hullová, Mancová.

Prípravky 2014: 1. Teplanová, Kůr, Matysová, Semenova, Gráfová, Karasová.

Umelecké skladby: 1. Michalíková, Kresanová, Schoberová, Šechavcova, Brestenská, Prostredná (2013-2014), 2. Ščecinová, Gombárová, Lidayová, Vörös, Grežová, Caletková (2015-2016).