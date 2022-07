Vo Vrábľoch nový tréner a ďalší odchovanci, ale aj staré ťažoby

Bafrnca mrzí "nezdravá atmosféra" okolo futbalu vo Vrábľoch.

Sezóna 2020/21: štvrté miesto, najlepšie za 10 rokov!

Sezóna 2021/22: štvrtí od konca, najhorší bodový priemer od roku 1954...

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo hovorí Bafrnec o "nezdravej atmosfére okolo futbalu vo Vrábľoch"

Ako kritizuje poslancov a čo tvrdí o závislosti od FC ViOn

Kto a prečo je nový tréner Vrábeľ a ktorí ďalší kandidáti boli v hre

Prvé vyjadrenie nového trénera

Ktorí štyria hráči sú na odchode z Vrábeľ

Ktorí piati by sa mali zapojiť do prípravy

O ktorého hráča z regiónu majú Vráble záujem

Vlani Vrábľom vyšlo všetko, teraz nič. Lídri, ktorí mali životnú formu, sa smolne zranili alebo nečakane odišli. Na jeseň si to odniesol kouč Roman Zima, po jari (a vzájomnej dohode) zase Jozef Kollárik. A neúprosná reorganizácia ich vyhodila z tretej ligy.

„Neprišiel do ľahkej situácie, niektorí mladí chlapci v šatni sa s ňou nevedeli vysporiadať tak, ako sme očakávali, a frustrovalo ho, že mu viazol tréningový proces z dôvodu netradične veľkého počtu zranení. Keby Kollárik mal 20-členný káder alebo tím bol po jeseni v strede tabuľky, možno by to dopadlo inak,“ vysvetlil Marián Bafrnec, predseda výboru.

Primátor Tibor Tóth by futbalu vo Vrábľoch dal aj posledné, ale u mestských poslancov je to citlivá téma a už dlhšia klubová ťažoba.