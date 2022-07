Hokejbal hrali bez prestávky 50 hodín!

V Nitre vytvorili nový slovenský rekord.

Počas prvého prázdninového víkendu bolo na hokejbalovom ihrisku pod Zoborom poriadne rušno. Trinásť tímov sa pokúsilo vytvoriť nový slovenský rekord – hokejbal hrali nepretržite 50 hodín, vo dne aj v noci. V nedeľu popoludní sa ukázalo, že po 78 odohratých zápasoch bol maratón úspešný a hokejbalisti spod Zobora sa zapísali do Knihy slovenských rekordov.

Maratón otvorila v piatok napoludnie hokejbalová mládež. Na malom ihrisku vo formáte 3+1 si zahrali hokejbal deti a mládež od 6 do 20 rokov, ktoré sa pod hlavičkou Nitrianskych Rytierov pravidelne zúčastňujú extraligových súťaží a turnajov.

Vyvrcholením piatkového programu bol exhibičný zápas, v ktorom sa proti sebe stretli tím Boris a Brambor (dvojica bývalých hokejistov Boris Valábik a Marián Gáborík) a tím HK Nitra. Návštevníci športového areálu ZŠ kráľa Svätopluka tak mohli vidieť v akcii napríklad Filipa Krivošíka, Adriána Holešinského, Mareka Slováka, Juraja Šišku, Tomáša Hrnku, Mareka Tvrdoňa, najlepšieho hokejbalistu sveta z roku 2015 Stana Petríka či legendu slovenského hokeja a hokejbalu Jozefa Stümpela.

„Aj keď sú starší, ide im to veľmi dobre. Len to behanie by mohli zlepšiť. Veď aj Boris Valábik kričal na ostatných, aby spomalili,“ zhodnotil s úsmevom predvedené výkony 11-ročný Lukáš Krajčo. Zápas napokon skončil v prospech HK Nitra, súpera porazili 8:6.

Po exhibičnom zápase pokračovali v maratóne prihlásené tímy, ktoré hrali turnajovým spôsobom, každý s každým. „Odohrali sme viac ako 80 zápasov v trvaní 2x15 minút. Keďže rekord spočíva v nepretržitom hraní, prestávky neboli možné. Pauza spočívala len vo výmene tímov na ihrisku,“ upresnil Juraj Halmo, podpredseda Nitrianskej hokejbalovej organizácie a člen organizačného tímu.

V piatok aj v sobotu boli hráči ešte plní entuziazmu, najťažšie bolo nedeľné ráno. „Nebudem klamať, dalo nám to poriadne zabrať. Odohrať takmer každé dve hodiny 30-minútový zápas s minimom spánku, navyše počas dvoch dní, je náročné aj pre skúsených športovcov. O to viac nás ale teší, že bola naša snaha úspešná a rekord pokorený,“ povedal Anton Baláška, účastník turnaja a zároveň jeden z organizátorov. Platnosť rekordu potvrdil komisár Slovenských rekordov Igor Svitok, ktorý dohliadal na priebeh podujatia.

Hoci išlo na maratóne predovšetkým o vytvorenie rekordu a radosť z hokejbalu, organizátori predsa len ocenili tri najlepšie mužstvá. Najúspešnejšími boli Cabajské Banány, druhé miesto získali Xaus Boys a top trojicu uzavreli Granátovci.

Majú hokejbalisti ešte podobne ambiciózne plány aj do budúcna? „Nateraz sa uspokojíme s dosiahnutým rekordom, veríme, že nás tak skoro nikto neprekoná. Už teraz ale pripravujeme rôzne aktivity a podujatia, ktorými chceme ešte viac spopularizovať hokejbal v Nitre,“ uzavrel J. Halmo.