Ivanku ovládla nitrianska légia z FC Nov

Šampióni brali sošku pre naj hráča i brankára.

Napínavé zápasy, ihrisko ako z reklamy, skvelý guláš i klobásy a výborná organizácia prajných domácich ľudí, ktorí majú srdcia zo zlata. Taký bol 21. ročník turnaja v malom futbale o pohár starostky Ivanky pri Nitre Jany Maršálkovej, ktorá bola garantom skvelého podujatia spolu s náčelníkmi tradičného klubu Matejom Guzmickým a Martinom Pagáčom.

V základných skupinách najviac gólov nastrieľalo Darčekovo, teda nitrianski dorastenci, ale na prahu vyraďovačky ich vyškolil tím Obecný úrad, ktorý napokon skončil štvrtý. Bronz brali Oranjes ťahaní šikovným Brathom alebo naj strelcom Kucharským, vicemajstrom bola Trestná lavica s kanonierom Deménym a zlato zaslúžene vzal FC Nov zložený z odchovancov Nitry, ktorý v siedmich zápasoch na turnaji dostal iba dva góly!

SKUPINA A

Dorast – Darčekovo 1:2, A. Varga – Lipovský, Kupec.

Neprišli – Just chill 1:0, I. Guzmický.

Mühlbauer – Ballers 1:1, Krehák – Kreitš.

Dorast – Neprišli 0:3, T. Čičo 2, Vnučko ml.

Darčekovo – Ballers 1:1, Kuťka – Straňák.

Just chill – Mühlbauer 1:1, Gaggi – Krehák.

Neprišli – Darčekovo 0:3, Kuťka, Dulay, Bucheň.

Mühlbauer – Dorast 1:0, Krehák.

Ballers – Just chill 1:0, Jančovič.

Neprišli – Mühlbauer 0:0.

Dorast – Ballers 0:6, vlastný, Száraz 2, Straňák 3.

Darčekovo – Just chill 6:1, Kupec 2, Dulay, Zúzik, Bucheň, Kuťka – Szöke.

Ballers – Neprišli 0:3, T. Čičo 2, R. Guzmický.

Mühlbauer – Darčekovo 1:2, Macák – Zúzik, Kupec.

Just chill – Dorast 4:1, Chlebec 3, Juhás – Poláček.

1. Darčekovo 5 4 1 0 14:4 13

2. Neprišli 5 3 1 1 7:3 10

3. Ballers 5 2 2 1 9:5 8

4. Mühlbauer 5 1 3 1 4:4 6

5. Just chill 5 1 1 3 6:10 4

6. Dorast 5 0 0 5 2:16 0

SKUPINA B

Krškanská úderka – Trestná lavica 0:0.

Obecný úrad – FC Nov 1:2, Šabo – Peseky, Balaj.

Oranjes – Krškanská úderka 4:0, Kucharský 3, V. Kocian.

Trestná lavica – Obecný úrad 2:1, Demény 2 – M. Varga.

Krškanská úderka – FC Nov 1:3, Rutič, Peseky, Zelenka.

Obecný úrad – Oranjes 1:2, Muzika – Kucharský, Brath.

FC Nov – Trestná lavica 1:0, Rutič.

Krškanská úderka – Obecný úrad 0:1, M. Varga.

Oranjes – FC Nov 0:2, Zelenka 2.

Trestná lavica – Oranjes 1:2, Demény – Brath, Mikula.

1. FC Nov 4 4 0 0 8:2 12

2. Oranjes 4 3 0 1 8:4 9

3. Trestná lavica 4 1 1 2 3:4 4

4. Obecný úrad 4 1 0 3 4:6 3

5. Krškanská úderka 4 0 1 3 1:8 1

ŠTVRŤFINÁLE

Darčekovo – Obecný úrad 0:2, Kolárovský, Šabo.

Neprišli – Trestná lavica 0:4, Bíro, Demény, Zabák, Špánik.

FC Nov – Muhlbauer 7:0, Rutič, Baláži, Chmura, Trenčiansky, Ballay, Zelenka.

Oranjes – Ballers 4:1, Demo 2, Kucharský, Beňuš – Straňák.

SEMIFINÁLE

Obecný úrad – Trestná lavica 0:2, Demény, M. Blaži.

FC Nov – Oranjes 3:0, Peseky, Krajčovič, Trenčiansky.

O 3. MIESTO

Obecný úrad – Oranjes 0:2, Kucharský, Beňuš.

FINÁLE

Trestná lavica – FC Nov 0:1, Krajčovič.

Bronzoví skončili Oranjes. (zdroj: Katarína Miklovičová)

INDIVIDUÁLNE OCENENIA

Najlepší hráč: Roland Peseky (FC Nov).

Najlepší brankár: Róbert Baláži (FC Nov).

Najlepší strelec: Stanislav Kucharský (Oranjes) – 6 gólov.

Cena fair-play: Peter Obložinský (Obecný úrad).

Strieborná finišovala Trestná lavica. (zdroj: Katarína Miklovičová)

AKO NASTÚPILI

MÜHLBAUER: T. Pénzeš, T. Dávid, T. Šinský, M. Smreček, R. Terentiev, M. Ružička, E. Néma, M. Krehák, M. Macák, R. Vereš.

TRESTNÁ LAVICA: M. Blaži, L. Macháč, Š. Špánik, P. Demény, M. Čáčik, M. Hanakovič, O. Tomášik, M. Bíro, P. Zabák.

JUST CHILL: H. Zelka – D. Gregora, A. Juhás, F. Hlavačka, R. Gaggi, Š. Chlebec, D. Szöke, T. Čery, S. Juhás.

OBECNÝ ÚRAD: M. Gajdoš – P. Obložinský, M. Kolárovský, S. Rafael, M. Varga, P. Šabo, J. Kečkéš, M. Muzika.

ORANJES: T. Gaťko – A. Beňuš, P. Brath, V. Kocian, M. Mikula, S. Kucharský, M. Humenský, M. Adámek, P. Opold, M. Banda, P. Demo.

KRŠKANSKÁ ÚDERKA: F. Šima – J. Popik, P. Imrišek, T. Rudinec, Ľ. Zábojník, P. Rudinec, M. Gajdoš, M. Mrlík, M. Turanovič, J. Marcinko, M. Škvarenina, M. Studený, T. Nemeš, P. Rudinec, M. Rudinec.

DARČEKOVO: A. Bucheň, A. Bujna, M. Zúzik, N. Kupec, M. Lipovský, D. Urban, P. Dulay, M. Záhon, P. Kuťka.

FC NOV: A. Rutič, A. Zelenka, M. Trenčiansky, D. Chmura, R. Peseky, R. Baláži, F. Krajčovič, D. Ballay, M. Balaj, L. Bencz.

DORAST: S. Ohak, P. Bacigál, L. Ďurický, D. Tkáčik, A. Varga, S. Poláček, L. Tóth, D. Berecz, J. Obložinský.

NEPRIŠLI: F. Guzmický, R. Vnučko ml., I. Guzmický, M. Čičo, L. Nemeš, T. Čičo, R. Guzmický, T. Forró, E. Sabo, R. Vnučko st.

BALLERS: D. Kreitš, D. Straňák, R. Sendrei, K. Száraz, M. Ballai, S. Sivaninec, A. Malý, M. Jančovič.