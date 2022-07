Atlétka z Nitry piata v Európe

Terézia Kurucová dosiahla parádny výsledok na európskom šampionáte v Izraeli.

Terézia Kurucová s trénerom Petrom Mečiarom. (Zdroj: am)

Chodkyňa ŠK ŠOG Nitra Terézia Kurucová skvele reprezentovala Slovensko v chôdzi na 5 km na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Jeruzaleme.

V 30-stupňovej horúčave obsadila 5. miesto v čase 23:43,38, čo je jej absolútny osobný rekord. Vyrovnala tiež najlepšie slovenské umiestnenie na šampionáte.

Z 27 štartujúcich mala Terka pred štartom deviaty najlepší osobný rekord, takže piate miesto je krásny výsledok zverenky trénera Petra Mečiara.

„Na to, aké bolo teplo, som mala od začiatku celkom svižný krok. Išlo sa mi super. Som maximálne spokojná aj s umiestnením aj s výkonom, keďže som si zlepšila osobný rekord na podujatí, kde je to najdôležitejšie - na vrchole roka. Tréner ma opäť skvele pripravil a patrím medzi najlepšie v Európe,“ povedala pre MY noviny chodkyňa, ktorá pochádza zo Sverepca pri Považskej Bystrici.

„S Terkiným výkonom som maximálne spokojný. Zájsť osobný rekord na vrcholnom podujatí v extrémnych klimatických podmienkach Jeruzalemu je skvelý výsledok. Bol to boj o medailu do posledného kilometru. Chýbalo na ňu pár sekúnd, ale verím, že Terka má na to predpoklady, aby ju raz získala,“ vyjadril sa spokojný tréner Peter Mečiar.

Kurucovú čakajú o mesiac ešte MS juniorov do 20 rokov v kolumbijskom Cali, čo je o vekovú kategóriu vyššie.