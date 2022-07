Chrenko: So Šimonom vyšlo všetko podľa plánu

Naším cieľom bolo ukázať, že aj z Nitry sa dá dostať na draft NHL, vraví manažér klubu.

V posledných rokoch či desaťročiach volia mnohí mladí hokejisti vo veku 15-16 rokov zahraničnú cestu. S vierou, že pôsobenie vo Švédsku, Fínsku či Česku ich výkonnostne posunie, budú hrať v reprezentácii a v tom najlepšom prípade sa dostanú aj na draft do NHL. Príklad Juraja Slafkovského, čerstvej draftovej jednotky z Montrealu, to len potvrdzuje.

Ale príbeh Šimona Nemca je odlišný. Ukázalo sa pritom, že rovnaký cieľ sa dá dosiahnuť aj slovenskou cestou.

Chlapec z Liptovského Mikuláša prestúpil do Nitry pred 3 rokmi. Hlavou skautingu u corgoňov je Tomáš Chrenko. „Neberiem to tak, že ja som Šimona objavil. Chýr o dobrých hráčoch sa rozšíri rýchlo. Mne sa od začiatku veľmi páčil a snažil som sa ho dotiahnuť do Nitry. On mal sám záujem prísť, lebo v Liptovskom Mikuláši hokej vtedy nefungoval ideálne,“ rozhovoril sa Tomáš Chrenko v piatok pre MY noviny.

Šimon Nemec bol žiakom 1. ročníka Strednej športovej školy, keď už nastúpil za Nitru v extralige. Stalo sa to 13. 9. 2019 proti MAC Budapešť, mal vtedy 15 rokov a necelých 7 mesiacov.

V prvej sezóne však odohral za mužov len 12 zápasov. „Taký bol náš plán. Chceli sme si, aby si „omakal“ extraligu. Už vtedy hral veľmi solídne. V tej sezóne však inak nastupoval za juniorku, za farmu v Leviciach a projekt SR 18 v prvej lige,“ vysvetľuje Chrenko. Už v ďalšom ročníku však dostal väčší priestor.

„Dá sa povedať, že so Šimonom všetko išlo podľa plánu, ktorý sme si dali s ním, s rodičmi a agentom. U nás dostal dôveru, priestor a trpezlivosť. Rástol však hlavne kvôli sebe, pretože má talent a kvalitu. V poslednej sezóne sa už vyprofiloval ako náš obranca číslo jeden,“ zdôrazňuje manažér Nitry.

Ako je známe, Nemec už stihol reprezentovať Slovensko na dvoch MS a z olympiády si priviezol bronz.

„Dnešný výsledok draftu je v tejto chvíli určité vyvrcholenie. Šimonovi k nemu gratulujem a veľmi sa teším, že bol draftovaný takto vysoko. Verím, že bude pokračovať v nastúpenej ceste. Má na to, aby sa stal elitným hráčom NHL a kvalitným slovenským reprezentantom. A verím, že do NHL naskočí už v tejto sezóne,“ želá sa Tomáš Chrenko.

Od roku 2005 do včera bol do NHL draftovaný iba jeden Nitran – Marek Tvrdoň v roku 2011.

Nemcov úspech na drafte môže byť prelomový aj pre nitriansky klub. „Naším cieľom bolo ukázať, že sa dá dostať na draft z NHL aj zo Slovenska, presnejšie - aj z Nitry. Podarilo sa to, čo nás veľmi teší. Mladým hráčom treba dať priestor, ale samozrejme musia mať aj kvalitu. Zrazu sa to v Nitre len tak hemžilo skautami zámorských klubov. Ale tí prídu hocikam, aj do Mongolska, keď tam bude dobrý hráč. Šimona môžu o pár rokov nasledovať ďalší hráči. Máme v klube viacerých šikovných chalanov, ktorí to môžu dotiahnuť na draft NHL,“ zakončil Tomáš Chrenko.