Hráči aj sponzori sa núkajú sami. AC má prvú jedenástku, čo presvedčilo Tótha?

Vlna prvého ošiaľu nesie podpisy dvoch exligistov.

Nekonečná hanba rozkradnutého FC ich prinútila konať. Bratia Šimončičovci si vyhrnuli rukávy (Martin rieši administratívu, Miloš buduje mužstvo) a spolu so srdciarmi okolo Džemila Šefkiiho či Pavla Šlosára dávajú hlavu i pätu novej značke AC Nitra.

Začnú v 8. lige – derby s ČFK v 5. kole možno trhne divácky rekord – a keďže snívať je povolené, nechcú sa na zlaté časy pozerať iba na starých fotkách.

„Starší si pamätajú zápasy proti Slavii, Sparte a Kolínu. S úžasom sme od otcov a dedov počúvali – a závideli – ako fanúšikovia viseli na stromoch a Nitra vyprášila kožuch aj väčším menám. Všetci si spomíname na Hapalovu éru, poslednú dobrú. Tam raz chceme smerovať,“ vraví Martin Šimončič, štatutár AC Nitra.

Sedem nových písmen odpálilo v uliciach i na internete poriadnu vravu, ledva si klub založil facebokoový profil, už v hlasovaní o logo pozbieral vyše päťsto reakcií. Za vône prvého ošiaľu sa však partia nadšencov musí obracať v dennodennej hektike letného prestupového okna.

„Nie je nám jedno, v akom stave sa ocitol nitriansky futbal. Chceme hrať pre ľudí a chceme ich do diania v klube priamo zapojiť. Nebude to o bezmenných postavách ťahajúcich za nitky zo zákulisia, ale o konkrétnych ľuďoch s menom a tvárou, ktorí sa budú stretávať na zápasoch a v mládeži budú mať svoje deti. Zatiaľ ideme krok po kroku, pomáhajú nám dobrovoľníci, a ďalší sa hlásia. Cítime obrovskú podporu a nechceme ju sklamať. Veľmi nás teší, že hráči a sponzori sa nám núkajú v podstate každým dňom. Chceme do Nitry vrátiť radosť z futbalu. Ak sa nám to môže podariť, tak iba spoločne,“ pridal Šimončič, finančný riaditeľ nadnárodnej spoločnosti a otec štyroch detí-športovcov.