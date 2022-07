Kocian si nás získava ľudskosťou, bude to dobre vyvážené, tvrdí kapitán FC ViOn

V generálke šestka Petržalke a teraz liga.

Hradby druholigistu boli dlho zavreté, kľúč presnou trefou našiel až kapitán ANTON SLOBODA a v druhom polčase už Petržalka schytala dva góly Ďubeka i Ráka a jeden od Niarchosa. Taká bola sobotná zlatomoravská generálka na prvú ligu, ktorá začína v sobotu v Trnave.

„Prvý polčas bol vyrovnanejší, mali sme v ňom väčšie držanie lopty aj pár šancí, no využili sme iba jednu. V druhom polčase sa mi zdalo, že Petržalka kondične odišla, dostávali sme sa do viacerých šancí, z ktorých sme napokon päťkrát skórovali, čo je super. S generálkou môžeme byť spokojní, výsledkovo sme sa dobre naladili na začiatok ligy. Verím, že do nej vstúpime úspešne,“ hovoril o poslednom prípravnom zápase Sloboda.