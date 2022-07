ObFZ Nitra si vo Vroclave spravil rekord: Päť medailí! (+244 FOTIEK)

Piaty výjazd talentov z dedín na zahraničný veľturnaj bol historicky úspešný.

Ktorá druhá športová organizácia to dokáže? Oblastný futbalový zväz v Nitre už piatykrát zobral plné autobusy talentov na veľký medzinárodný turnaj do zahraničia, z toho štvrtýkrát do Vroclavu. Parádna fiesta so 150 účastníkmi sa hrala tri dni, talenty z dedín z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce zápolili s Poliakmi, Čechmi, Ukrajincami, Francúzmi či Lotyšmi a ukázali, že aj v najnižších súťažiach sa skrývajú futbalové diamanty.

Stopäť detí v až siedmich (!) mládežníckych výberoch skvele utužilo partiu a až päť z nich sa vrátilo z medailou! Nikinky G13 a BlauGranas-SK U11 finišovali piati, bronz vzali TUKO U15 a Amsterdam U17, striebro brali Merax U9 a AGM U13 a Arriva U19 bol zlatý.

Nikinky G13

Sparta Ziebice 0:4. Pogoň Štetín 1:0, Oroszi. Sleza Vroclav 0:11. Stomilanki Olsztyn 2:1, Oroszi, Kovačič. FC Bro 0:3. Parasol Vroclav A 0:10. Parasol Vroclav B 0:1. Forteca Swierklany 2:0, Oroszi, Líšková. O 5. miesto: Forteca Swierklany 3:0 kontumačne.



NIKINKY G13: Michaela Lenčéšová (Močenok), Kiara Kovačič, Fruzsina Oroszi (Nové Zámky), Tamara Líšková, Laura Pálfyová, Sára Petríková (Jelenec), Eliška Sečkárová, Lilien Levická (Kolíňany), Simona Bódiová (FC Nitra), Laura Ivánová (Šaľa), Laura Čeretková, Nela Klačmanová (Čakajovce), Tereza Strižencová (ČFK Nitra), Alexandra Lenčéšová (Horná Kráľová). Trénerky: Nikoleta Hološková, Vivien Vraukóová.



Trénerka Nikoleta Hološková: „Dievčatá sa v ťažkej skupine v prevahe chlapčenských tímov držali statočne. Aj s asistentkou sme na ne veľmi hrdé. Bojovali zo všetkých síl, hrali srdiečkom a nechali na ihrisku všetko. Skončili sme na krásnom piatom mieste a určite si neurobili hanbu.“

Nikinky G13 finišovali na peknom piatom mieste. (zdroj: nh)

Merax U9

Orzel Prusice 4:0, Jančok 2, Enderle, Bakša. Prestige Football Academy 1:2, Szécsényi. Bór Oborniki Slaskie 5:1, Jančok 2, Bako, Kečkár, Enderle. Stomilanki Olsztyn 9:0, Szöcs 3, Bako 2, Novotný, Časta, Kovačič, Szécsényi. Forteca Swierklany 3:0, Enderle 2, Szöcs. Sleza Vroclav 16:0, Szöcs 3, Bako 3, Enderle 3, Kovačič 3, Bakša 2, Časta, Szécsényi. Postřelmov 5:0, Bakša 3, Bako, Kovačič. Spartan Vroclav 10:0, Enderle 2, Szöcs 2, Bako, Novotný, Jančok, Bakša, Szécsényi, Juhás. Finále: Forteca Swierklany 0:2. Najlepší brankár turnaja: Martin Štetina.



MERAX U9: Patrik Szegény (Tesárske Mlyňany), Martin Štetina (Alekšince) - Matej Jančok, Lukáš Juhás (Chrenová), Lucas Szécsényi (Lapáš), Andrej Bako, Miroslav Bakša (Klasov), Dominik Murárik (Veľký Cetín), Lukáš Časta (Kolíňany), Oliver Szöcs, Peter Kečkár (Vlčany), Šimon Kovačič, Timotej Novotný (Veľké Zálužie), Erik Enderle (Rumanová). Tréneri: Jakub Blaži, Martin Žiška.



Tréner Martin Žiška: „Mám obrovskú radosť! Chlapci makali, vydali zo seba všetko, boli fantastickí. Veľmi sa teším, že nesklamali a hrali perfektne. Boli sme najmenšia veková kategória, niektorí chlapci boli prvýkrát preč od rodičov a do budúcnosti im to určite dalo veľmi veľa. Chválim celý tím. Nemali sme jedného top strelca, ale štyroch-piatich sedem-osem gólových, čo je vždy lepšie. Naše tri vyrovnané štvorky jazdili naplno. S kolegom Jakubom sme si ohromne sadli ľudsky aj trénersky. Celý turnaj bol fantastickou akciou a pre mňa obrovský zážitok.“

Merax U9 skončil druhý. (zdroj: gk)

BlauGranas-SK U11

Academy Kielczow 3:0, Berkeš, Žigrai, Koprda. Forteca Swierklany 1:1, Baranski. Astra Krotoszyn 6:1, Koprda 2, Lauko, Lidik, Tóth, Žigrai. STROKE Treningi Pilkarskie 1:4, Koprda. Champion Kiev 1:3, Koprda. Gminy Miekinia 8:4, Žigrai 2, Tóth, Koprda, Lauko, Búš, Berkeš, Záhorák. O 5. miesto: Postřelmov 8:0, Búš 2, Žigrai 2, Balko, Berkeš, Koprda, Lidik. Gminy Miekinia 2:1 po 11 m, Žigrai.



BLAUGRANAS-SK U11: Matúš Sládečka (Chrenová), Adam Lidik (Nitrianske Hrnčiarovce), Patrik Tóth, Filip Lenčéš, Filip Straňák (Močenok), Šimon Záhorak, Adam Hrnko (Veľké Zálužie), Dávid Koprda, Adam Vančo, Marek Búš (Čeľadice), Oliver Berkeš, Sebastián Žigrai (Nevidzany), Dávid Lauko, Patrik Baranski (Cabaj-Čápor). Tréneri: Daniel Koprda, Roman Hromádka.



Tréner Daniel Koprda: „Turnaj bol pre nás vysokou školou futbalu a dobrou skúsenosťou. Decká hrali výborné zápasy. Dva prehrali, ale v oboch ukázali, že vedia hrať futbal. Treba vedieť uznať aj kvalitu súpera. Dôležitý zápas o postup nám nevyšiel, ale duel o piate miesto sme vyhrali a chlapci sa tešili. V kategórii U11 bola zrejme najväčšia konkurencia, piate miesto z vyše dvadsiatich tímov je veľmi dobré. Celý výjazd do Vroclavu bol skvele zorganizovanou akciou, pred Oblastným futbalovým zväzom v Nitre dávam klobúk dole.“

BlauGranas-SK v ťažkej konkurencii skončil na slušnom piatom mieste. (zdroj: jž)

AGM U13

Sleza Vroclav 5:3, Holbík 3, Sládečka, Gondek. Talent Trzebnica 4:0, Gondek 2, Holbík, Sládečka. Vinius Academy A 1:1, Homola. Sprotavia Szprotawa 4:1, Švéda, Holbík, Kováč, Sládečka. Futbola Skola Jurmala 2:1, Holbík, Gondek. AMICO Lubin 1:0, Gondek. Semifinále: Vinius Academy B 1:0 po 11 m, víťazná penalta Johancsík. Finále: KS Lomianki 0:2.



AGM U13: Matúš Holbík, Richard Švéda (Vlčany), Šimon Homola (ČFK Nitra), Andrej Klinka (Horná Kráľová), Michal Sládečka, Filip Grežo (Chrenová), Tobias Kováč (Tesárske Mlyňany), Tadeáš Labant (Jelenec), Norbert Balkó (Čeľadice), Šimon Kováč (Ivanka pri Nitre), Matias Gondek, Damián Plaštiak, René Johancsík (Zbehy), Nicolas Moravčík, Adam Medzay (Cabaj-Čápor). Tréneri: Jozef Oroszi, Vladimír Viola.



Tréner Vladimír Viola: „V prvých štyroch zápasoch sme hrali výborne, v ďalšom až od 15. minúty. S herným systémom som spokojný, chlapci sa ho snažili dodržiavať v celom turnaji a individuálne sa zlepšovali. Stále sme hrali útočný futbal, nebránili sme nikdy a za žiadneho stavu. Finálový súper bol nad naše sily, ale v posledných desiatich minútach sme ešte vyrobili drámu. Prišli sme iba s jedným obrancom a prehrali až vo finále. Druhé miesto je pekné.“

AGM U13 prehral až vo finále. (zdroj: Martin Kilian ml.)

TUKO U15

Černomorec Odesa 0:1. JS Surenses A 2:0, Javorček, Studený. JS Surenses B 13:0, Javorček 5, Packa 2, Lipták, Horváth, Bleho, Podhorec, Brath, Mareček. Futbala Skola Jurmala 4:0, Horváth, Javorček, Lipták, Vöroš, Brath. Sprotavia Szprotawa 1:0, Chmeliar. Milan Lodž 0:0. Champion Kyjev A 0:2. Champion Kyjev B 4:0, Studený 3, Horváth. O 3. miesto: Milan Lodž 2:1 po 11 m, Brath, víťazná penalta Chmeliar.

TUKO U15: Adam Csampai (Branč), Tomáš Bujný (Ivanka pri Nitre), Adam Hipp, Jakub Žiška, Miloš Bleho, Adam Packa (Močenok), Dušan Podhorec, Adrián Holeš (Vráble), Patrik Studený (Nevidzany), Filip Brath (Čeľadice), Roland Lipták, Dávid Horváth (Vlčany), Matej Vöröš (Báb), Tomáš Lacina, Viktor Chmeliar (Zbehy), Tobias Javorček (Jelenec), Marko Mareček (Nové Sady). Tréneri: Martin Slovák, Peter König.

Tréner Martin Slovák: „Chceli sme viac, určite finále, preto bolo sklamanie. Ale tretie miesto sa tiež dá považovať za úspech. Je lepšie ukončiť turnaj víťazstvom než smutnou prehrou vo finále. V každom zápase – okrem jedného – sme boli lepší. Chlapcom chcem poďakovať za reprezentáciu zväzu, bol to dobrý kolektív aj výber. Rád by som vyzdvihol troch hráčov, ktorí hrali naozaj dobre – Hipp, Packa a Horváth.“

TUKO U15 sa umiestnil na bronzovej priečke. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Amsterdam U17

Milan Lodz 0:3 a 0:0. Arriva U19 1:1, Henyig. Orzel Prusice 6:0, Henyig 2, Balko, Hrončok, Búcora, Frim. Arriva U19 0:4. Orzel Prusice 4:0, Hrončok 2, Boďo, Tonka. Semifinále: Arriva U19 1:3, Henyig. O 3. miesto: Orzel Prusice 1:0, Henyig. Najlepší tréner turnaja: Peter Drahoš.



AMSTERDAM U17: Lukáš Hrončok (Čeľadice), Filip Cigáň (Horný Ohaj), Radoslav Balko (Čeľadice), Jakub Frim (Jelenec), Adrián Andris, Samuel Ivanič (Mojmírovce), Tomáš Hennel, Marek Fischer (Vlčany), Tomáš Čulák (Alekšince), Martin Rumanko, Boris Boďo, Dávid Tonka, Marcel Tatarkovič (Nevidzany), Martin Búcora (Nové Sady), Timotej Matušica (Močenok), Mário Henyig (FC Nitra), Aurel Gál (Ivanka). Tréneri: Peter Drahoš, Ivan Hanakovič.



Tréner Peter Drahoš: „Chlapci sa vysporiadali s nízkym počtom súperov aj účinkovaním v staršej kategórii. V semifinále začali veľmi dobre, žiaľ, skúsenosti a kvalita súpera rozhodli. Do duelu o tretie miesto sme šli s ťažkým zápasom v nohách, ale zvládli sme ho. Chalanom ďakujem za celý turnaj, boli disciplinovaní a snažili sa niečo dokázať. Aj za nich ma mrzí, že nám nevyšlo finále. Chválim každého hráča. Henyig sa ukázal ako veľmi pokorný chalan a výborný futbalista, ktorý pre mnohých môže byť vzorom a čaká ho veľká budúcnosť.“

Amsterdam U17 skončil tretí. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Arriva U19

Orzel Prusice 1:0, Penzeš. Amsterdam U17 1:1, Bahelka. Milan Lodz 0:1 a 1:1, Bahelka. Orzel Prusice 5:1, Holčík 3, Penzeš, Černý. Amsterdam U17 4:0, Chlebec 2, Holčík, Homola. Semifinále: Amsterdam U17 3:1, Homola, Chlebec, Holčík. Finále: Milan Lodž 1:0 po 11 m, víťazná penalta Homola. Najlepší strelec turnaja: Benjamín Holčík.

ARRIVA U19: Samuel Šabo (Žitavany), Benjamín Holčík, Simon Watter (Alekšince), Adrián Korec (Rumanová), Filip Bédi, Sebastián Záhorák (Veľké Zálužie), Adam Kúti (Čifáre), Štefan Chlebec (Ivanka pri Nitre), Henrich Zelka (Lukáčovce), Samuel Bahelka, Samuel Čaládi, Adam Homola, Šimon Penzeš (FC ViOn B), Ľudovít Černý (Golianovo), Peter Šimon (Sľažany), Marián Černák (Horný Ohaj), Dominik Andel (Čechynce). Tréneri: Jozef Brath, Peter Zabák.

Tréner Jozef Brath: „Po trojročnej odmlke sme prišli s víťaznými ambíciami. Zobrali sme iba najlepších – a to sa aj ukázalo. Cez turnaj rástli. Mrzí ma iba nepremieňanie šancí. Z hráčov prekvapil Andel, presadzoval sa poctivosťou. Lídrom bol jednoznačne aj Homola. V minulých rokoch sme mali veľké individuality, teraz sme sa spoliehali predovšetkým na silu kolektívu. Som vďačný za zlato. Po rokoch je čas dať priestor mladším. Vo výberoch zrejme skončím.“

Arriva U19 vzal zlatú medailu. (zdroj: Martin Kilian ml.)