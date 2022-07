V Nitre opäť otvorili detský bazén. Čo spôsobilo kontamináciu, jednoznačne nevedia

Kúpali sa v šatách

Extrémne horúčavy v lete 2015 po prvý raz prilákali na nitrianske kúpalisko návštevníkov, ktorí tam predtým nezvykli chodiť. Problém je, že sa kúpali v šatách, respektíve v spodnej bielizni. Videli ich najmä v detskom a relaxačnom bazéne. Na sociálnu sieť dal niekto ich fotky.

Správca kúpaliska vtedy požiadal o posilnenie hliadok mestskej polície. Ak by sa situácia opakovala, pripravený bol osloviť aj vajdu a zamestnať člena rómskej komunity.

V oblečení, v ktorom prišli na kúpalisko, vošli vtedy do bazéna viaceré rómske ženy. „Hliadke povedali, že keď sú vydaté, nesmú sa vyzliecť do plaviek,“ povedal Pavel Sabo, zástupca náčelníka mestskej polície.

Dvom ženám, ktoré zastihli pri bazéne v mokrých šatách, dohovorili a ony dobrovoľne opustili kúpalisko. Rešpektovali, že im nebude vrátené vstupné.

Niektoré návštevníčky sa vyzliekli do spodnej bielizne. Ani to nie je dovolené. V prevádzkovom poriadku kúpaliska sa vyslovene píše, že do priestorov bazéna je možné vstúpiť len „v zodpovedajúcom oblečení určenom na plávanie“.