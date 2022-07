Pata má nového trénera a prvú posilu

Mladý, ambiciózny kouč dlho bez fleku nezostal.

Futbalisti Paty majú za sebou úspešnú sezónu, keď vo IV. lige JV finišovali na štvrtom mieste. To im zaručilo postup vyššie, čiže v novej sezóne budú účinkovať v najvyššej súťaži ZsFZ - po novom je to IV. liga (majstrovstvá regiónu), kde budú ich súpermi aj mnohé mestá a kluby so slávnejšou minulosťou.

Ďalej v článku sa dozviete: * kto sa stal novým trénerom Paty a kto ho oslovil * aké dojmy má z prvých dní v novom klube * aké ambície budú mať Patania vo vyššej súťaži * kto je prvou letnou posilou mužstva * prečo bude mať nový tréner hustý prvý augustový víkend.

Napriek úspechu prišlo v Pate k zmene na lavičke.