V okrese Nitra sú nové prípady covidu, najvyššia chorobnosť je v kategórii nad 45 rokov

Hygienici sporadicky zaznamenávajú, že ľudia v lekárni nemajú respirátory. Podľa vyhlášky sú povinné.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. V Nitrianskom kraji bolo hlásených za uplynulý týždeň 572 prípadov covidu. Najviac ich eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre – 288 (okresy Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa).

Zhoršená situácia spôsobila, že sú zakázané návštevy na lôžkových oddeleniach všetkých nemocníc v Nitrianskom kraji.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Nitrianskom okrese bolo od 4. do 10. júla pozitívne testovaných 152 ľudí, týždeň predtým 154. Dva predchádzajúce týždne ich bolo podstatne menej – 74 (od 20. do 26. júna) a 40 (od 13. do 19. júna).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Návštevy už zakázala aj nitrianska nemocnica. Sprevádzajúca osoba pri pôrode musí mať test Čítajte

„Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej kategórii 45- až 54-ročných,“ zhodnotila regionálna hygienička Katarína Tináková.