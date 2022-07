AC verzus ČFK, Kóňa verzus Ďatko!

Ôsma liga ako hrom! Nitra bude žiť „hobby futbalom“ ako nikdy predtým.

Prítomnosť Tomáša Kóňu (vľavo) a Mariána Ďatko ozvláštni A-skupinu 8. ligy ObFZ Nitra. (Zdroj: Miroslav Slávik; archív MY Nitrianskych novín)

V rebríčkoch osobností futbalovej Nitry obom patrí vznešené miesto. Tomáš Kóňa za FC odohral 168 zápasov v prvej a druhej slovenskej lige, Marián Ďatko dokonca až 233 (iba Šimončič stihol viac – 251), augustový výkop novej sezóny však kamarátov rozdelí na opačné barikády. „Kongo“ vo farbách nového AC, „Mady“ za tradičný ČFK – ôsmoligová bitka o Nitru bude mať grády!

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo Kóňa ide do AC a Ďatko do ČFK

Čo úprimne tvrdia o páde FC Nitra

Čo jediné Kóňu mrzí z bohatej kariéry

Ako Benčík "vystrašil" Ďatka

Prečo sa Kóňa a Ďatko tešia na derby AC - ČFK

Kóňa: Aj v poslednej lige treba behať

Získal veľkú trofej so Spartou (liga) i Slovanom (pohár), päťkrát reprezentoval Slovensko a málokto v tomto tisícročí mal na hru Nitry väčší vplyv. Tomáš Kóňa jej pomohol k postupu do najvyššej súťaže (2005), do predkôl Európskej ligy (2010) a pred plným štadiónom s ňou aj viedol tabuľku (2017). V piatok mu druholigová Myjava gratulovala ku krásnej kariére.

„Chvíľu som rozmýšľal, že to ešte skúsim, ale vo väčšom futbale napokon končím. Plánovane. Už dlhšie som s tým koketoval. Prinútilo ma aj zdravie, zadný stehenný sval a kŕče v ňom pri väčšej záťaži,“ prezradil stredopoliar s počítačom v hlave.