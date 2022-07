Kocian: ViOn musí byť prvoradý

Tréner Zlatých Moraviec apeluje aj na rodičov úspešných dorastencov.

Vizitka ako lusk – v kopačkách futbalista roka v Československu, štvrťfinalista majstrovstiev sveta a prvý našinec v bundeslige, na lavičke asistent velikánov Vengloša či Brücknera a kouč reprezentácie, ktorý do dresu Slovenska prvýkrát obliekol Hamšíka.

Ján KOCIAN má rešpekt všade, kde vkročí. Vo svete futbalu zažil takmer všetko, teraz chce byť prorokom doma. Rodák zo susedných Topoľčianok buduje nové Zlaté Moravce. Ako tréner si vzal pod taktovkou aj skladbu kádra, vytypoval posily a mieša z nich mladý, behavý a úspešný koktejl. V domácej ligovej premiére ho bude krstiť v piatok o 20.30 h proti Skalici.

Ako komentujete letnú prípravu s prestupovým kolotočom na jej pozadí?

Bola prikrátka. Odišlo až jedenásť hráčov – nepredĺžili sme s nimi zmluvy alebo chceli pôsobiť inde – a to je na klub ako ViOn veľa. Riešili sme príchody, skautovali hráčov, hovorili s ich manažérmi. Vypracovali sme si profil posily, akú potrebujeme: Slovák a okolo 21 až 23 rokov. Veľa som komunikoval s trénerom 21-ky Kentošom, dával mi tipy a informácie. Nie všetky rozrobené prestupy vyšli. Chceli sme však iba futbalistov, ktorí chceli prísť do ViOnu, nie tých, ktorí ho mali až na druhej-tretej pozícii. ViOn musí byť prvoradý.

Hráči kvitujú, že im v útoku dávate voľnosť. Akú teda máte predstavu o hernom štýle tímu?

Vychádzať z dobrej defenzívy. Nie preto, že ako hráč som bol kedysi stopér, ale ViOn ako mužstvo nikdy nebude mať 70-percentné držanie lopty. Prvoradá je disciplína, kompaktnosť a prechod nielen do protiútoku. Budujeme a trénujeme automatizmy. Vieme, že na krídlach rýchlosťou dominujú Pinte, Kyziridis a Mondek, vpredu je aktívny Niarchos a veríme, že Vestenický nadviaže na formu z Nitry, sľubujeme si od neho góly, ešte sa musí zapracovať s kolektívom. Záleží nám na rovnováhe medzi ofenzívou a defenzívou. Súhra si však ešte bude žiadať čas.

Prečo je kapitánom práve Sloboda?

Dá sa povedať, že si ho zvolila aj kabína. Je dôležité, ako v nej pôsobí. Spolu s Ďubekom ju riadia. Možno nie je prezenčný ako „Ďubo“, ale má svoje skúsenosti a slovo. Je aj významnou postavou na ihrisku. Ide do každého súboja naplno a hre dáva pečať.

Niarchos sa prejavuje veľkou chuťou a aktivitou. Pôsobí na vás najlepšie spomedzi letných posíl?

Neurčím, kto je najlepšia posila. Niarchos nešetrí krokom, stále hľadá voľné priestory, ide oproti lopte. Ešte mu chýba rozvaha a prehľad, mladíckosťou pár šancí zahodí. Ale je mladý, zlepší to. Nielen on, aj ďalší hráči zapadli do mozaiky – Pinte, Brenkus alebo Múdry majú kvalitu.

Po príchode Vestenického bolo jasné, že jedného útočníka pošlete na hosťovanie. Prečo práve Šveca?

Rýchlo vystrelil hore a dostával šancu, ale mladíci sú na výkonnostnej krivke raz hore a raz dole. Švec teraz jednoducho potrebuje hrávať. Na tom trpel aj Haspra, hral málo. Teraz možno obaja spravia krok späť, ale pre budúcnosť to možno budú dva kroky vpred.

Ešte hľadáte stopéra, však?

Nikdy som si nemyslel, že bude také náročné nájsť stredného obrancu. Skúšali sme tam hráčov, ktorí nepresvedčili alebo sme sa s nimi nedohodli. Hľadáme v prvom rade Slováka. Máme dvoch kandidátov – jedného z našej ligy, druhého zo zahraničia.

Mladý Rák bol najlepším strelcom prípravy. Pýta si šancu do ligy?

Na krídle má silnú konkurenciu Mondeka, Pinteho a Kyziridisa. Preto ideme do rizika, že bude hrávať trochu menej. Je šikovný, z generácie, ktorá postúpila do prvej dorasteneckej ligy, sa ukazoval najlepšie. Každý hráč má svoj vývoj, aj Rák.

Preto apelujem na rodičov, aby vo svojich dorastencoch, čo vyhrali druhú ligu, hneď nevideli prvoligových áčkarov. Všetkých som videl dennodenne na tréningu a tiež som bol rodič, ktorého syn mal futbalové ambície. Prechod k mužom je skutočne veľmi ťažký, skok priveľký, v najvyššej súťaži sa uchytí aj málo prvoligových dorastencov. Treba dať talentom šancu, ale nejde to z nuly na sto, málo z nich to zvládne. Verím, že rodičia budú trpezliví. Z lavičky sa nikto nestane futbalistom, 19-roční hráči potrebuje hrávať. Medzistupeň v nižšej súťaži pre nich môže byť ideálny.

Na prahu ligy ešte formulujte vionistické ambície.

Skončiť lepšie než v minulej sezóne a všetko navyše bude pre klub super. Verím, že nesplníme negatívne prognózy niektorých odborníkov. Vždy je lepšie očakávania vyvracať, než potvrdzovať.