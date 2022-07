Ligu v malom meste si treba vážiť (na prahu ligy s Martinom Ondrejkom)

Chceme hrať priamočiarejší futbal, tvrdí predseda predstavenstva FC ViOn.

Celý článok vyšiel aj v dvojstranovej prílohe o FC ViOn v aktuálnych MY Nitrianskych novinách, ktorá vznikla v spolupráci s klubom.

Jedenásť hráčov (vrátane dlhodobo zranených Chobota a Kovaľa) von, ôsmi noví dnu – také bolo prestupové leto na ViOne. Vekový priemer zletel dole takmer o dva roky a zo siedmich tridsiatnikov ostali štyria. Generačnú výmenu prezentuje aj postupné začleňovanie hviezdičiek z dorastu Richtera a Ráka, prípadne Belmenena a Šútora.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Káder sme napokon radikálne nemenili, v klube sme už zažili aj väčšie prestavby, z jari predsa ostalo pätnásť hráčov,“ začal s vysvetľovaním predseda predstavenstva MARTIN ONDREJKA.

„Po priemerne až podpriemerne úspešnej sezóne sme prebudovanie plánovali. Boli aj hráči, s ktorými sme sa nedohodli, ale taký je futbalový život, tiež máme svoje finančné mantinely. Nešlo nám prioritne o mladší tím, skôr o zmenu filozofie. Z môjho pohľadu sme hrali príliš komplikovaný futbal. Prišli hráčske typy, ktorého zjednodušia, aby bol priamočiarejší. Odišli aj matadori ako Chren a Tóth, takže je asi normálne, že mužstvo je mladšie,“ hovoril jeden z náčelníkov futbalových Zlatých Moraviec.

Predseda predstavenstva FC ViOn Martin Ondrejka. (zdroj: TASR - Henrich Mišovič)

Než posilu podpísali, najprv si takmer každú naživo prezreli. „Na tom nám záležalo. Boli aj hráči, ktorí odmietli prísť na skúšku – a tak sme ich neangažovali. O niečom predsa svedčí, keď je futbalista ochotný ukázať sa na testoch a potvrdiť, že chce hrať za ViOn. Aj Vestenického sme pred podpisom videli na jednom-dvoch tréningoch,“ premostil k najzvučnejšej posile. „Útočníka sme už nehľadali, skôr stopéra, ale po rozhovore s Matejom Ivanom z Football Service Agency sa načrtla možnosť priviesť Vestenického. Porozprávali sme sa s trénerom, prišiel sa ukázať a dohodli sme sa. Tomáš pochádza z regiónu, pochodil svet, teraz sa môže reštartovať doma. Je to meno a verím, že aj posila,“ povedal Martin Ondrejka o bývalom mládežníckom reprezentantovi.

Vionisti budú v novej sezóne siahať po historicky 450. prvoligovom góle (majú 429) i bode (445), slušné zápisy by radi okorenili čo najkrajšími návštevami štvortisícovej arény.

„Hlavným a reálnym cieľom je záchrana. Historicky sa ukazuje, že veľké vyhlásenia sú zbytočné. Som však presvedčený o tom, že budeme lepší než v minulej sezóne,“ vyhlásil Ondrejka, jedna z hláv rodinnej značky, ktorá je už vyše dekádu vzorom pre malé slovenské kluby.

„Ľudia sa po sezóne pýtali, prečo sme skončili na jedenástom mieste. Poviem to inak – sme až jedenásti na Slovensku! Máme byť majstri alebo byť v prvej päťke? Sme z regiónu, ktorého okresné mesto má iba 12-tisíc obyvateľov. A aj tak ideme už do štrnástej prvoligovej sezóny, čo je úžasné. Nemusí to tak byť vždy, treba si to vážiť. Športový úspech nevieme zaručiť, ale sme zodpovedný a dobrý klub, správame sa férovo a čestne. A pomáhame hráčom, teraz nás potešil príbeh Ewertona. Keď k nám z Brazílie prišiel, bol ako malá guľa, no v Zlatých Moravciach sa pozbieral a cez Mladú Boleslav sa dostal do Slavie Praha,“ rozprával Martin Ondrejka.

Že FC ViOn nestojí na mieste, ale ide vpred, dokumentuje aj návrat do prvej dorasteneckej ligy po desiatich rokoch spojený so ziskom štatútu akadémie Slovenského futbalového zväzu.

„Znamená to vyššie náklady i príjmy. Dotácie zo SFZ čiastočne pokryjú platy profesionálnych mládežníckych trénerov, no budeme viac cestovať a možno riešiť aj bývanie pre hráčov. PFA na čele s Jozefom Novotom má pripravenú stratégiu rozvoja. Veríme, že v prvej dorasteneckej lige sa nám podarí udržať a hlavne vďaka nej vyprodukovať viac áčkarov,“ pridal 39-ročný funkcionár.

Ďalším míľnikom, na ktorý pri Žitave čakali prakticky 27 rokov (od vzniku klubu), je dohoda s novým generálnym partnerom. Dresy Zlatých Moraviec ponesú logo Tipsportu.

„Ide o celkom zaujímavú finančnú pomoc pre klub, o ktorú sme bojovali a čakali na ňu. Jednania trvali pár týždňov. Veľa sponzorov sa dnes nehrnie, preto sme radi, že stávkové kancelárie do športu vracajú peniaze,“ zavŕšil Martin Ondrejka.