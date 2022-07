Koľko príde z NHL do Nitry? Kováčik aj o pokračovaní Krivošíka a nesúhlase s pokutami za fanúšikov

Úžasný draft znamená, že v Nitre sa opakuje situácia spred 20 rokov.

Slnko svieti, voda láka, no hokejisti už nedovolenkujú, v pondelok sa zídu na štarte predsezónnej prípravy.

Nitra si žije historické časy, na drafte NHL mala míľnik ako hrom, medzitým finalizuje nabitý káder. S Krivošíkom? S Molnárom? Nebodaj so Sýkorom? A prečo lobuje za zachovanie baráže v extralige a nesúhlasí s najvyššími pokutami za fanúšikov?

O všetkom MY Nitrianskym novinám rozprával prezident HK MIROSLAV KOVÁČIK.

Fantastická vizitka pre Nitru, po 31 rokoch sa na drafte ujali dvaja jej hráči a Nemec i Sýkora dokonca hneď podpísali zmluvy s klubmi NHL. Do klubovej pokladnice by preto podľa zistení RTVS malo naprúdiť okolo 500-tisíc dolárov. Môžete to potvrdiť?

V prvom rade sme veľmi šťastní, že obaja naši mladí hráči boli draftovaní, veľmi im to prajeme. Nemec dokonca ako historicky najvyššie draftovaný obranca zo Slovenska a celkovo najvyššie draftovaný obranca tohtoročného draftu.

A ohľadom prostriedkov, ktoré by sme mali dostať – bude to menšia čiastka. Za Šimona si vezme svoj podiel zväz, Liptovský Mikuláš a Nemcova zastupujúca agentúra. Za Sýkoru iba zväz.