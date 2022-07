Rosina so Sládečkom útočia na titul

Slovenská posádka vyhrala obidva preteky Fanatec GT2 Europen Series 2022 v belgickom Spa-Francorchamps.

Stále populárnejšia európska séria GT2 sa v Belgicku prehupla do druhej polovice sezóny, pričom začína naberať „slovenskú farbu“. Aj tretí spoločný štart na KTM X-Bow GT2 tímu True Racing by Reiter Engineering dokázala totiž zohratá slovenská dvojica Štofi Rosina a Filip Sládečka premeniť na famózny výsledok!

Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to nádherný víkend nielen pre nás, ale aj pre celé motoristické Slovensko,“ raduje sa Štofi Rosina, ktorý len pre pár dňami oslávil 35. narodeniny. „Sme šťastní. Znova sa potvrdilo, že pokora je základom rastu. Ďakujeme tímu True Racing by Reiter Engineering, že nám pripravil takéto fantastické auto. Napredujeme preteky od pretekov. Sme veľmi spokojní s vývojom a šťastní, že môžeme úspešne reprezentovať Slovensko, KTM a Matador.“

Pozrime sa teda, ako sa rodil tento nádherný slovenský úspech. Už v sobotu vybojoval pole position do prvých pretekov Filip Sládečka a Štofi Rosina sa následne postaral o tretie miesto na štarte druhých pretekov. Súťažilo sa v nedeľu predpoludním, keď ešte teploty boli relatívne mierne. „Filip výborne odštartoval do prvých nedeľňajších pretekov. Vybudoval dôležitý základ pred druhým stintom. Mojou úlohou bolo kontrolovať prvú pozíciu a doviezť znamenite rozbehnuté preteky do cieľa,“ konštatuje skromne priebeh prvých pretekov Rosina, ktorému sa znova podarilo zajazdiť aj najrýchlejšie kolo zo všetkých KTM, ako doteraz v každých pretekoch aktuálnej sezóny.

Popoludní sa teplota zvýšila a rovnako tak záťaž na techniku aj posádky. Tentoraz patril prvý stint Štofimu, ktorý sa z tretieho miesta šikovne pretlačil do vedenia. „Štart sa mi naozaj vydaril, keď sme zviedli tvrdý, no čistý súboj s brabhamom Andersa Fjordbacha. Za mnou sa potom zoradila celá svorka pretekárov na Audi, ktorých sa mi podarilo odraziť. Filipovi som odovzdával prvú pozíciu,“ vysvetľuje Púchovčan a posúva slovo Filipovi Sládečkovi. „Naši súperi pred povinnou zastávkou zostali na trati dlhšie a my sme sa vrátili na deviatom mieste,“ potvrdzuje Filip. „Postupne, ako sa zastávky vyrovnali, som sa potom posunul na piatu priečku, no a zvyšok už ostal na mne. Auto fungovalo bezchybne a každým kolom som sa mohol tlačiť o pozíciu vyššie.“

Nitran do posledného kola vchádzal na druhom mieste a bolo jasné, že o víťazovi rozhodnú posledné metre. Sládečka na Brabham nekompromisne zaútočil v druhom sektore posledného kola a vybojoval víťazstvo aj druhých pretekoch víkendu! „Je to úžasné! Mám nesmiernu radosť! Ďakujem Štofimu, KTM a tímu True Racing za túto fantastickú sezónu. Toto víťazstvo nás posunulo do boja o titul a už teraz sa teším na dramatický záver sezóny.“

Dodajme už len, že po dvoch súťažných víkendoch v júli bude mať teraz Fanatec GT2 European Series 2022 krátku prestávku. Nasledujúce preteky sú potom na programe v polovici septembra v španielskej Valencii.