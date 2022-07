Ministerstvo povedalo, kto má odstrániť azbest z karavanu na nitrianskom sídlisku

Vyšetrovanie je prerušené, páchateľa nezistili.

NITRA. Už je známe, kto by mal odstrániť nebezpečný odpad z nitrianskeho sídliska. Usmernenie k neobvyklému prípadu dalo ministerstvo životného prostredia.

Azbest je naložený v karavane, ktorý dlhodobo parkuje na Klokočine. Jeho pôvodcu zisťovala polícia, no bez úspechu. Vyšetrovanie preto prerušila.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Muž obžalovaný zo sexuálnych zločinov si kráti čas na kúpalisku Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Majiteľ karavanu je známy, tvrdí však, že s azbestom nemá nič spoločné. Vraj mu niekto poškodil zámok a uložil dovnútra odpad bez jeho vedomia.

"Ja by som to rád zlikvidoval, ale na to financie nemám. Samostatný karavan nemôžem dať preč kvôli tomu, že je vnútri to, čo tam je," povedal majiteľ pre TV Markíza.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Detská pohotovosť v Nitre sa presťahuje. Adresu v povolení menili v utorok Čítajte

Špecifický prípad