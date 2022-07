Kto sa dostal do kádra prvoligovej devätnástky?

V sobotu 13. augusta odštartuje prvá dorastenecká liga.

Tri dorastenecké tímy PFA FC ViOn Zlaté Moravce budú zastupovať nitriansky región v prvej lige (U19, U17, U16). V lete prišlo totiž k rošáde, keď tímy FC Nitra opustili najvyššiu súťaž a vionisti sa do nej dostali po triumfe v druhej lige.

Ďalej v článku nájdete: * vymenovaný finálny 24-členný káder U19 * vyjadrenie trénera Štefanku, vrátane ambícií

Trénerské žezlo pri Žitave prevzal Andrej Štefanka, ktorý predtým pôsobil práve pod Zoborom. Na začiatku prípravy mal k dispozícii približne 40 hráčov.

„Na úvod sme mali dvojtýždňový tréningový kemp, po ktorom sme vyselektovali finálny 24-členný káder. Do súťaže vstúpime s pokorou a rešpektom voči súperom, no zároveň so zdravým sebavedomím.