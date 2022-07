Nitrania trénovali s Brodzianskym

Prípravu na novú sezónu odštartovali v basketbalovej akadémii BKM SPU Nitra.

Mladí nitrianski basketbalisti počas sústredenia trénovali aj s Vladimírom Brodzianskym, trojnásobným slovenským basketbalistom roka. (Zdroj: ok)

Kategórie chlapcov U13 a U14 absolvovali v uplynulom týždni letné sústredenie v areáli Športovej haly SPU. Zverencov Petra Zákopčana, ktorému asistovali nová trénerská posila Martin Blaho a hráč Nitry Adam Šimko, čakala náročná príprava zameraná na rozvoj atletických a basketbalových činností. Denný program im spestrili rozhovory s profi hráčmi.

Najväčším prekvapením bol jednoznačne deň strávený s hráčom španielskej najvyššej súťaže, aktuálne smerujúci napĺňať nové angažmán do Turecka, trojnásobným basketbalistom roka, ktorý navyše okúsil aj prestížnu NBA Summer League, Vladimírom Brodzianskym.

„Už odmala som mal v sebe motiváciu napredovať a plniť si svoje ciele a sny. Vždy ma to ťahalo k športu. Otec hrával futbal, ja som si vybral basketbal, ale asi on ma najviac motivoval,“ začal svoje rozprávanie rodák z Prievidze. Pivot vysoký 216 cm odišiel ako 18-ročný do Ameriky, kde začal svoju úspešnú kariéru.

„V mladom veku je dôležité rozvíjať u hráčov basketbalové návyky, zabezpečiť im kvalitných trénerov a nastaviť celkovo systém tak, aby sa v budúcnosti dalo z neho ťažiť čo najviac,“ myslí si. Prezradil, že aj on uvažuje v budúcnosti o práci trénera v zahraničí.

Počas dňa v Nitre si to aj vyskúšal. „Venovali sme sa prevažne individuálnym činnostiam. Trénovali sme spolu dribling, zakončenie a také jednoduchšie veci. Už som sa zúčastnil podobných akcií v Handlovej či Trenčíne. Rád odovzdám ďalej to, čo mňa tento šport naučil. Myslím si, že mládež i muži majú v Nitre vytvorené dobré podmienky, robia s nimi kvalitní tréneri a už je len na nich, ako tvrdo budú na sebe pracovať.“

Vlado priznal, že práve tvrdá práca mu otvorila cestu do zahraničia. Precestoval s basketbalom svet, spoznal ľudí a získal množstvo kontaktov.

Slovenský reprezentant aktuálne mení klub. V polovici augusta smeruje k úradujúcemu víťazovi FIBA Europe Cupu, tureckému klubu Basaksehir Istanbul, s ktorým podpísal zmluvu na jeden rok.