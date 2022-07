Prapavessis dal na Versteegove rady: Viem pomôcť k titulu

Jeho brat už v Nitre hral. A dopadlo to neslávne.

Dylan a Ryan Stromovci, John Tavares, Jason Spezza, Matt Stajan a Manny Malhotra. Mississauga, 700-tisícové mesto z brehov Ontárijskeho jazera, dala svetu samé hviezdy NHL.

Aj MICHAEL PRAPAVESSIS bol pred jej dverami ako – štvrtá voľba Dallasu v roku 2014 – napokon mu v životopise svieti zlato v juniorskej OJHL či kapitánska páska v univerzitnej NCAA. A tiež 55 zápasov v AHL za farmy Columbusu a Los Angeles, kam si odskočil z minulej a svojej kariérne najlepšej, 33-bodovej sezóny.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo si vybral práve Nitru

Prečo si myslí, že vie pomôcť k titulu

Čo mu o klube povedali M. Versteeg a McCormack

Prečo dopadlo neslávne, keď brat Prapavessisa hral proti Nitre

Za akého obrancu sa Michael považuje

„Práve som na ceste na letisko, ale neskôr sa na to rád pozriem,“ ochotne odpísal 26-ročný obranca včera večer a letiac nad Atlantikom odpovedal na otázky MY Nitrianskych novín. Dnes dorazil do Viedne a hlásil sa na zimáku najhokejovejšieho mesta na Slovensku. Teší sa na prvú európsku destináciu.