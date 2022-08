Kováč: Zväzy pomôžu klubom s nákladmi na delegované osoby

Dobrou správou pre futbal na západnom Slovensku je obnovenie 6. ligy Západ.

V januári 2022 sa novým predsedom Západoslovenského futbalového zväzu Peter KOVÁČ. Pod jeho vedením sa teraz prvýkrát začne nová futbalová sezóna.

Tesne pred jej štartom sme hovorili so šéfom zväzu na viaceré aktuálne témy.

V lete sa kreovala nová tretia liga, v tej súvislosti nastali posuny v súťažiach ZsFZ. Ako ste zvládli tento proces?

V prípade novej III. ligy pôjde o akýsi vhodný prechodový stupeň medzi regionálnym a profesionálnym futbalom, a to či už z pohľadu športového alebo infraštruktúrneho. Otázne je načasovanie jej vzniku, avšak to je už teraz bezpredmetné riešiť. Určite to bude zaujímavá súťaž. Z nášho pohľadu to predstavuje odliv veľkého množstva kvalitných tímov z krajskej úrovne. V tejto neľahkej situácii sa nám podaril jeden pozitívny paradox, keď štruktúra súťaží dospelých ZsFZ bude mať v ročníku 2022/23 viac družstiev než tomu bolo po minulé roky. Je to z dôvodu naplnenia súťaží a opätovnému zriadeniu VI. ligy západ.



Ako sa vám podarilo oživiť túto súťaž?

Bolo tomu tak vďaka niekoľkomesačným intenzívnym rokovaniam a proaktívnemu, pozitívnemu prístupu zo strany predstaviteľov ObFZ Senica, resp. k nemu patriacim klubov. Verím, že v ďalšom období sa to stretne s pozitívnou odozvou aj v prípade ObFZ Trnava. Každopádne ma teší, že po niekoľkých smutných rokoch sme túto súťaž konečne oživili.

Ako to vyzerá s obsadenosťou súťaží v mládežníckych kategóriách?

Dvojičkové súťaže dorastu aj žiakov máme naplnené v plnom rozsahu, čo je v tejto neľahkej dobe príjemným prekvapením. V dorasteneckých štvrtých a piatych ligách sme museli v niekoľkých prípadoch operatívne zareagovať na vývoj prihlasovania sa družstiev. Tu však nemáme zviazané ruky územným princípom, preto sme v záujme pôsobenia dorasteneckých družstiev vykonali profutbalové rozhodnutia.

Je veľmi dôležité udržať mládežníkov pri futbale po prechode zo žiackej kategórie. Oni sú totiž budúcou zásobárňou mužských tímov. Prípravkári budú hrávať novým turnajovým spôsobom, vďaka ktorého väčšej atraktivite odohrajú viac zápasov, avšak precestujú menej kilometrov. Mládež je naša najväčšia priorita.

V lete ste prvýkrát organizovali medzinárodný mládežnícky turnaj. Ako sa osvedčil?

Západoslovenský futbalový zväz prvýkrát vo svojej histórii organizoval podujatie takéhoto charakteru a rozsahu. Mladí futbalisti boli nadšení, že mohli hrať na bývalom prvoligovom štadióne Nitry. Videli sme fantastické zápasy. Veľká vďaka patrí klubom z Chrenovej a Veľkého Cetína. V istých záležitostiach sme sa organizačne poučili a o rok to bude opäť o niečo fenomenálnejšie.

Medzi sezónami prebehlo všetko v zaužívaných koľajach, alebo ste priniesli nejaké inovácie?

Intenzívne pracujeme na rôznych ekonomických a stabilizačných opatreniach. Nechceme, aby klubom vzrástli poplatky napríklad na delegované osoby. Preto bude ZsFZ hradiť 50 percent nákladov za účasť delegáta na zápasoch, SFZ kompletne vykryje náklady na mládežnícke zápasy. Priebežne skvalitňujeme činnosť sekretariátu a odborných komisií, rozbiehame koordinovaný nábor nových rozhodcov. Takisto finalizujeme podmienky spolupráce s marketingovými partnermi jednotlivých súťaží. Nepristúpili sme ani k zvyšovaniu štartovného či rokovacích poplatkov.

Koncom augusta sa blíži aj vystúpenie ZsFZ na kvalifikačnom turnaji regiónov v Lotyšsku. Čo všetko súvisí s takouto formou reprezentácie Slovenska?

Na túto renomovanú akciu pod kuratelou UEFA sa priebežne pripravujeme už od marca. Realizačný tím pod vedením trénera Milana Pavloviča odvádza skvelú robotu. My sa im snažíme vytvárať podmienky na profesionálnej úrovni tak, aby nominovaní hráči mohli odviesť svoje maximum na hracej ploche. Absolvovali sme niekoľko zrazov na výbornej úrovni v Zlatých Moravciach, Bánovciach nad Bebravou či Jaslovských Bohuniciach. Veríme, že v lotyšskej Rige sa v konkurencii tímu domácich, Poľska a Moldavska pobijeme o dobrý výsledok a dôstojné reprezentovanie slovenského amatérskeho futbalu.

Aké sú vaše želania do novej sezóny ZsFZ?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti, ktorá je traumatizovaná ekonomickou krízou v spojení s nárastom cien energií, nečakajme nič jednoduché. Po pandémii sú to ďalšie tvrdé rany. A to ešte zoberme do úvahy, že na konci októbra sa uskutočnia komunálne voľby, ktorých výsledky a stav v samosprávach môžu mať negatívny vplyv na športové kluby. Osobne vnímam prichádzajúce obdobie ako veľkú a zaťažkávajúcu skúšku pre amatérsky futbal, resp. šport. Futbal je však fenomén a zvládne to. Verím, že v drvivej miere budeme svedkami najmä mnohých zaujímavých futbalových okamihov a dobrej atmosféry na štadiónoch.