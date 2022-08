Nájsť spoľahlivú pestúnku nikdy nebolo jednoduchšie, vyskúšajte hlidacky.sk

Rodičia vedia, že najlepšie ruky sú ich vlastné a nikto sa o ich vlastné deti nedokáže postarať tak, ako oni samu. No je množstvo situácii, keď nemôžu byť s deťmi 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Niet na svete rodiča, ktorý by sa tým všetkým necítil vystresovaný. Nejde len o pracovné povinnosti, náhlu potrebu obehať si úrady, ísť na vyšetrenie. Je dôležité, aby mal rodič možnosť oddychu na uvoľnenie tohto stresu, aby ste ho nerozpútali v masívnom záchvate hnevu s deťmi. Keď si oddýchnete a budete sa cítiť dobre, budete trpezlivejší. A nie je to žiadne zanedbávanie rodičovských povinností. Vďaka tomu sa dieťa cíti šťastné a v bezpečí.

Vtedy nastupujú kvalifikované opatrovateľky. Vybrať si môžete jednoducho, cez internetovú stránku hlidacky.sk alebo cez aplikáciu.

Opatrovateľka má ďalšie benefity, pretože deti sa učia samostatnosti. Áno, dokážu to vnímať aj batoľatá. Keď necháte svoje dieťa s opatrovateľkou, naučia sa, že i keď nie ste pri ňom, bude v poriadku a vy sa vrátite. Ak sa môžu cítiť pohodlne bez vás, budú zvládať oveľa lepšie prvý deň v škôlke alebo na krúžku. Pretože budú vedieť, že rodič sa vráti.

Takže zahoďte výhovorky a zaobstarajte si opatrovateľku, aj keby to malo byť len na hodinu, keď budete doma robiť domáce práce alebo si budete chcieť zdriemnuť. Urobíte to najlepšie pre svoje dieťa aj pre seba.

Hlidacky.sk ušetria čas

Či už hľadáte opatrovateľku na krátkodobú výpomoc alebo na celodenné stráženie detí, používanie aplikácie alebo webovej stránky na opatrovanie vám môže ušetriť veľa času a frustrácie.

„Služba je ako stvorená pre tých, ktorí nemajú nikoho blízkeho, komu by mohli svoje ratolesti zveriť vtedy, keď si od nich potrebujú na chvíľu oddych... teda odskočiť. Či už jednorazovo, alebo dlhodobo na pravidelnej báze. Všetko si dohodnete priamo s hlídačkou,“ ozrejmil Petr Šigut, zakladateľ platformy.

Overené a so skúsenosťami

Aké vlastnosti by mala mať opatrovateľka? Mala by byť dôveryhodná, skúsená, empatická a samozrejme, mala by byť blízko. Opatrovateľku cez hlidacky.sk nájdete v každom meste.

(zdroj: hlidacky.sk)

Platforma hlidacky.sk ponúka na výber opatrovateľky s hodnoteniami spokojnosti práve od rodičov, ktorí ich služby už v minulosti využili.

„Najprv som sa dcérku bála nechať s cudzím človekom, ale obavy sa rýchlo rozplynuli,“ hovorí jedna to stoviek spokojných mamičiek, ktoré si našli opatrovateľku k deťom cez portál hlidacky.sk.

„Vždy som sa potešila, keď mi poslala fotky, či video, čo práve robia a videla som, aká je spokojná. Stalo sa aj, že som čakala dlhšie v čakárni, ako som predpokladala. Miška s tým nemala žiaden problém, naopak prichystala obed aj pre dcérku, aby nebola hladná, kým sa po ňu vrátim. Miška veľmi rýchlo zistila, čo moju dcérku baví. No páčilo sa mi tiež, že dcérku aj upozornila, nech si napr. pokladá hračky, keď sa dohrá. Snažila sa ju aj niečo naučiť,“ zhodnotila opatrovateľku Michaelu mamička Patrícia.

Osobný vzťah

Hlídačky majú profily, vždy uvádzajú svoju kvalifikáciu a absolvované kurzy. Vyhľadať svoju opatrovateľku môžete cez miesto bydliska. A potom už len vyberáte podľa hodnotení, skúseností. S opatrovateľkou sa priamo skontaktujete, komunikujete s ňou a dohodnete sa.

„Cieľom Hlídačiek je, aby rodiny mali možnosť dohodnúť sa s hlídačkou priamo a vybudovať si s ňou vzťah založený na dôvere,“ vysvetlil Petr Šigut.

Hlídačky.sk myslia na všetky situácie, preto je stráženie detí poistené tak, aby rýchlo a efektívne pokrylo bežné úrazy, ktoré sa môžu prihodiť počas opatrovania.

Na Hlídačky.sk nájdete pani na starostlivosť o seniorov v ich domácom prostredí. (zdroj: hlidacky.sk)

Nielen opatrovanie detí

Cez platformu hlidacky.sk môžete nájsť nielen tú najlepšiu opatrovateľku k svojom deťom, ale napríklad aj výpomoc do domácnosti s upratovaním. Dokonca si viete nájsť aj opatrovateľku k domácim zvieratkám. Ak ho nemôžete so sebou zobrať na dovolenku, pokojne ho zverte do rúk opatrovateľkám.

Hlidacky.sk ponúkajú aj ďalšiu stále potrebnejšiu službu. Postarajú sa o vašich starkých, keď vy nemôžete. „Na Hlídačky.sk nájdete pani na starostlivosť o seniorov v ich domácom prostredí. Či už na pomoc pri bežných aktivitách alebo opatrovanie a ľudský kontakt pre seniora,“ uzavrel Šigut.