Keď vrábeľským majstrom tlieskalo takmer dvetisíc fanúšikov

Vracajú sa do súťaže, na ktorú majú krásne spomienky.

Sezóna 2003/04 bola vrábeľská futbalová paráda. (Zdroj: archív MY Nitrianskych novín)

V najbližších MY Nitrianskych novinách (8. 8.) píšeme o futbale vo Vrábľoch až na štyroch stranách aj vďaka podpore partnerov: Chren a Šproch, Rekra, ByDoS, Penzeš s. r. o., Pizza Pub Vráble, PP Invest, Pizza Golianovo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najlepší útok, najlepšia obrana, osembodový náskok na čele, postup spečatený triumfom 5:2 vo Veľkých Ludinciach a oslávený domácou nakladačkou 13:0 proti Baloňu pred 1 850 divákmi. Futbal vo Vrábľoch bol v sezóne 2003/04, nateraz poslednej štvrtoligovej, jedna krásna báseň.

V článku ďalej nájdete spomienky Pavloviča, Tomana, Drienovského a Husára na krásnu sezónu a tiež deväť historických fotografií

„Vynikajúce prostredie, fakt dobrá partia, veľmi dobrý herný prejav, hráči ako Tesársky, Drienovský, Toman, Husár... Tak by mal futbal vyzerať. Keď to Vráble dokázali vtedy, dokážu to aj dnes. Sú futbalové mesto,“ spomína Milan Pavlovič, ktorý vyrábal prihrávky na mieru pre 35-gólového kanoniera Mária Drienovského.