Vrábľania sú plní elánu, nový tréner chce rýchly a nátlakový futbal

Kristián Maťko prezradil aj dojmy zo spolupráce s FC ViOn.

ViOn B Vráble vedie do majstrovstiev regiónu iba 39-ročný tréner Kristián Maťko. (Zdroj: vr)

V šatni samí mladíci – a to mu vyhovuje. Tím treba postaviť z polovice na novo – a aj s tým má skúsenosti. KRISTIÁN MAŤKO sa nezľakol náročnej výzvy. Kredit mu stúpol v štvrtoligových Kovarciach, teraz prebral Vráble, kde sú tlak a očakávania aspoň dvojnásobné. Nového trénera hrdej futbalovej značky sme vyvzŕtali v predsezónnom rozhovore.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo si Maťko myslí o vrábeľskom kádri a hráčskych typoch v ňom

Od ktorých hráčov očakáva najviac

Kto by mal byť kapitánom Vrábeľ

Aký má Maťko dojem zo spolupráce s FC ViOn

Vizitka nového trénera

S Vrábľami ste sa v hráčskej a trénerskej kariére zrejme veľakrát nestretli. Akú ste o nich mali mienku v minulosti?

Doposiaľ som sa s Vrábľami nestretol. Vždy však patrili k špičke regiónu, hrávali prevažne v tretej lige, ale istý čas aj v druhej. Takže som vždy vnímal, že vo Vrábľoch je futbal na dobrej úrovni.

Po dobrej robote v Kovarciach ste mali viacero ponúk. Prečo zvíťazila vrábeľská a aké prostredie ste v klube našli?

Aj pre históriu klubu, zázemie a ambície. S vedením sme sa stretli v predstavách o fungovaní, máme podobné zmýšľanie o tom, ako by to mohlo čo najlepšie vyzerať. Preto Vráble. A čo sa týka materiálneho vybavenia klubu – je na solídnej úrovni a čo potrebné sme k tréningu nemali, to vedenie zabezpečilo.

Na čo ste dbali v letnej príprave? Ste s ňou spokojný? Hovorilo sa o takmer dvojhodinových tréningoch.