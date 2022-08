Rekonštrukcia štadióna? Primátorova priorita na športovom poli

Tibor Tóth oceňuje zvýšenú dotáciu pre vrábeľský futbal.

Článok vznikol v partnerskej spolupráci s mestom Vráble.

Vo Vrábľoch sa stále niečo deje, ľudia sa stretávajú na kultúrnych podujatiach, v sobotu tlieskali rockovej legende The Sweet, v nedeľu futbalistom na prahu majstrovstiev regiónu. Uprostred letných radostí sme sa s primátorom TIBOROM TÓTHOM rozprávali o témach z najkrajšej hry, ktoré zaujímajú fanúšikov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Primátorom a vlastne aj garantom vrábeľského futbalu ste už dvadsať rokov. Ako sa za ten čas zmenila „futbalová“ doba a financovanie klubu?

Futbal je stále fenomén, ale doba sa výrazne zmenila a robiť ho je oveľa finančne náročnejšie.

Situácia vo Vrábľoch je špecifická, hoci v priemyselnom parku pracuje päťtisíc ľudí, firmy sú subdodávatelia a nemá pre ne význam sa propagovať prostredníctvom športu. Musím podotknúť, že vrábeľské firmy sa veľmi aktívne zúčastňujú spoločenského života, ale futbal nie je ich teritórium na prezentovanie. Vďaka im však patrí napríklad za zbierku pomoci pre Ukrajinu.

Sponzori sa zháňajú veľmi ťažko. V nižších ligách je nemožné starať sa o futbal bez kladného prístupu mesta či obce, vo našom okolí je svetlým príkladom Klasov, prirodzene aj ďalšie dediny. Preto chcem aj naďalej forsírovať veľmi výrazné dotácie mesta pre náš futbalový klub.

Vrábeľský futbal nedávno potešilo navýšenie dotácie o 18 500 eur. Ako to vnímate?

Chcem poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, že po náročných rokovaniach napokon navýšili dotáciu. Klubu sa pár mesiacov bude ľahšie dýchať, tiež hľadá riešenia zo strany sponzorov. Celková dotácia z mesta na sezónu je okolo 60-tisíc eur. Bývala na úrovni 66-tisíc a lícovala s dvoma miliónmi korún, ktoré kedysi mesto dávalo na futbal stabilne. Pomery sa zmenili, hráči, náklady a zberné faktúry zdraželi.

Vráble sa vracajú do súťaže, na ktorú majú krásne spomienky. Keď naposledy hrali štvrtú ligu, dobyli ju s 8-bodovým náskokom, najlepším útokom i obranou a 1 850 divákmi na poslednom kole proti Baloni (13:0). Ako si spomínate na tie časy?

Keď som sa stal primátorom, v štvrtej lige sme zimovali na štrnástom mieste. Následne sme však boli najlepším tímom jari 2003, v nasledujúcom ročníku postúpili a o dva roky znovu. Bolo to veľmi pekné obdobie. Aj dnes sú v štvrtej lige viaceré okresné mestá, dokonca tiež Nitra.

Požitavská futbalová akadémia je po desiatich rokoch znovu v prvých dorasteneckých ligách a aktuálne jednotka v celom kraji. Ako vnímate úspechy mládežníkov? Myslíte si, že podpora PFA je na adekvátnej úrovni?

V uznesení, v ktorom sme navýšili dotácie pre Spartak Vráble, sme dorovnali mestskú dotáciu pre PFA na 20-tisíc, ako znie aj dohoda so zlatomoravskou stranou. Postup je naozaj historický, prináša so sebou aj vyššie výnosy zo strany štátu alebo Slovenského futbalového zväzu, ale aj náklady na napríklad zvýšenú kvalifikáciu trénerov.

Aj kritici PFA si uvedomujú, že keby mesto podporovalo porovnateľnú akadémiu pod vlastnou vlajkou, stálo by ho to možno 40-tisíc alebo 50-tisíc eur, no vo finále by z toho bol rovnaký benefit. Myslím si, že 20-tisícovú dotáciu pre PFA sme schopní plniť aj v budúcnosti.

Čo sa dá povedať k rekonštrukcii štadióna? Poznáme aspoň plán rekonštrukcie sedačiek a strechy.

Ideme sa angažovať vo všetkých možných výzvach Slovenského futbalového zväzu alebo eurofondoch. Stav vrábeľského futbalového štadióna ma absolútne neuspokojuje. Chceme s tým niečo robiť. Uvedomujeme si, že sú to obrovské investície, niekoľkostotisícové. Verím, že poslanecký zbor, ktorý bude o tom v budúcnosti rozhodovať, im bude naklonený. Bude to iba o jeho dobrej vôli.

Mesto Vráble je vo vynikajúcej ekonomickej kondícii a môže si to dovoliť. Sme na 44. mieste zo všetkých 135 miest na Slovensku, čo sa týka finančnej kondície.

Rekonštrukciu štadióna teda na športovom poli vnímam ako absolútnu prioritu. Celkovo chceme výrazne investovať do športu, kultúry a spoločenských organizácií vo Vrábľoch.