Z rieky Žitava za hodinu vybrali sedem vriec odpadu

Podľa vedúceho verejnej zelene je najčastejšou príčinou to, že v okolí rieky sú supermarkety.

Zuzana Hudecová so synmi s odpadom zo Žitavy (Zdroj: mb)

ZLATÉ MORAVCE. Zuzana Hudecová sa po dvadsiatich rokoch vrátila do rodného mesta a spontánne zorganizovala čistenie potoka.

„Keď som videla v akom stave je Žitava, bolo mi z toho smutno a cítila som hnev. Tak som sa sama seba spýtala, čo môžem spraviť preto, aby to bolo lepšie. Rozhodla som sa, že zvolám Zlatomoravčanov na brigádu,“ vysvetľuje dôvod iniciatívy Zuzana.

Vlna podpory, aj ochota mestských služieb

„Ľudia sa mi spätne začali ozývať a prišla obrovská vlna podpory. Doteraz som takéto aktivity robila len so svojimi deťmi, ale prichádzam na to, že to nestačí,“ priznáva Zuzana.

Pre pomoc sa obrátila aj na mestské služby. Vedenie mestského podniku jej iniciatívu privítalo.

„Dostali sme asi 50 vriec plus rukavice. Dohodli sme sa, že Mestské služby prídu vyzbieraný odpad zobrať a zabezpečia odvoz na skládku,“ pokračuje.

Rieka preteká centrom mesta, kde je niekoľko supermarketov. To je podľa Michala Zöldera, vedúceho verejnej zelene, najčastejšou príčinou znečistenia.