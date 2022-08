Porubský zažíva krst ohňom. Tomuto mužstvu verí

Slovenský líder na nahrávke túži po úspechu s reprezentáciou.

Po úspešnom útoku Slovákov ako prvý dvíhal ruky a zatínal päste, bojová nálada z neho doslova sršala. Nitran Peter Porubský si kvalifikačný zápas v domácej hale užíval naplno.

Niet čudo. Veď prvýkrát v kariére je nahrávačskou jednotkou v reprezentácii Slovenska a má pred sebou cieľ prebojovať sa so spoluhráčmi na majstrovstvá Európy 2023, čo by pre 27-ročného volejbalistu bola premiéra.

Vyspovedali sme ho po stredajšom domácom víťazstve Slovákov nad Maďarmi (3:0).

Ako ste videli dnešný duel?

Čakali sme veľmi ťažký zápas, ale som rád, že sa nám to podarilo a dúfam, že to bude pokračovať.

Sú to pre nás dôležité body. Keďže sme prehrali v Španielsku, budeme potrebovať vyhrať v Maďarsku a takisto brať body doma proti Španielom, keď chceme zabojovať o priamy postup.

Čo vám ukázal dnešný zápas?

Mali sme veľa videorozborov a myslím si, že sme boli dobre pripravení na Maďarov, na ich obranu. Ale nechcem ísť veľmi do detailov. V druhom a tretom sete boli koncovky, ktoré sme zvládli. Vždy v kľúčovom momente sa nám podarilo ubrániť a uhrať loptu, tak to nakoniec rozhodlo.

Cítite sa proti Maďarom ako favoriti?

My by sme mali byť favoritmi, ale aj dnes boli sety veľmi náročné a vyrovnané. Myslím si, že Maďari sa za posledné tri toky zlepšili. Majú veľmi dobrých útočníkov, dobrú obranu, je to kompaktné družstvo. Majú aj skúsených hráčov, ktorí pôsobia v zahraničných ligách. Našťastie, servis im dnes až tak nevychádzal v porovnaní so zápasom proti Španielsku.

Ako sa vám dnes hralo v Nitre? Bola tam aj nervozita?

Po nevydarenom zápase v Španielsku, ktorý sme hrali v nedeľu, sme sa veľmi chceli ukázať v dobrom svetle. Určite bolo trochu cítiť z nás nervozitu v niektorých pasážach, ale zvládli sme to dobre.

Môže byť sobotňajší zápas v Budapešti v niečom iný?

Očakávame ťažký zápas. Maďari budú doma, ich fanúšikovia určite vytvoria dobrú atmosféru, ako sme mali my dnes v Nitre. Bude to veľmi ťažké, ale dúfam, že z Maďarska prinesieme všetky body.

Ako veríte tomuto tímu?