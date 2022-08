Najlepší možný výber? Reprezentanti top zväzu letia na desať dní do Lotyšska

Až jedenásť klubov tretej a štvrtej ligy v trikolóre „malej repre“ o postup na ME amatérov.

Slovensko bude v kvalifikácii o ME amatérov reprezentovať výber Západoslovenského futbalového zväzu. (Zdroj: zsfz)

Celý článok nájdete aj v aktuálnych MY Nitrianskych novinách.

Budúcu stredu Poľsko, v sobotu Lotyšsko a v utorok Moldavsko. Reprezentanti Západoslovenského futbalového zväzu si ako najlepší regionálny zväz v krajine oblečú dresy s dvojkrížom a pobijú sa o majstrovstvá Európy amatérov. Z kvalifikačnej skupiny postúpi len víťaz. V pondelok 22. augusta odlietajú z Viedne do Rigy, vymeškajú iba jeden súťažný zápas (kluby ho môžu odložiť) a v stredu 31. augusta sa už prihlásia v Nitre.

Článok pokračuje pod video reklamou

V „našej“ tretej a štvrtej lige behá stádo výborných futbalistov, ale zložiť výber nebola žiadna malina. Podľa regúl UEFA nik z nominovaných nesmel v minulosti hrať prvú ligu ani mať profizmluvu. Ide o kvalifikáciu amatérov, čiže ďalšou prekážkou bola dovolenka na sedem pracovných dní.

Výber „západokraja“ sa rodil od mája a na troch kontrolných zrazoch plus prípravnom zápase v Jaslovských Bohuniciach (2:2).

„V prvom rade sa chcem poďakovať ZsFZ na čele s predsedom Petrom Kováčom za skutočne profesionálne podmienky pre prípravu výberu a SFZ za výborné materiálne zabezpečenie. Vedeli sme, že nás čaká reorganizácia, preto sme napokon nemohli rátať s hráčmi z Myjavy a Považskej Bystrice, ktorí postúpili do druhej ligy,“ povedal hlavný tréner Milan Pavlovič.

Do Rigy letia hráči z až jedenástich klubov. „O futbalistoch sme si robili širší prehľad, sledovali sme ich takmer osemdesiat. Vo finále sme vychádzali z aktuálnej formy a vhodnosti na pozície a systém, ktorý chceme hrať. Aj keď sme amatéri, výber som sa snažil pripraviť maximálne profesionálne a svedomito a na všetky kluby i hráčov pozeral rovnako. V tretej a štvrtej lige je veľa vynikajúcich futbalistov, no môžeme ich vziať iba osemnásť. A som presvedčený o tom, že sme vybrali najlepších, akých sme mohli. Verím, že to dokážu aj chlapci na ihrisku,“ pridal kouč výberu a tiež šéf Trénersko-metodickej komisie ZsFZ.

Súpiske kraľujú mladíci z obrodených Veľkých Ludiniec, mladí dravci z Galanty či Prievidze, v brilantnej fazóne ide strelec Dvorák z Jaslovských Bohuníc, rutinu zastupujú Gabčíkovčan Prágai či brankárske duo Kosťukevič (V. Ludince) – Pipíška (Lehota pod Vtáčnikom). Podľa Pavlovičových slov budú značné očakávania aj na pleciach skupinky, ktorá už európsku kvalifikáciu zažila, trebárs Belušania a Domasta.

Výber ZsFZ bude v Rige krstiť moderný LNK Sporta Parks, najväčší súkromný športový komplex v Lotyšsku. Proti amatérskym výberom Poľska, Lotyšska a Moldavska by mali štartovať na novučičkých hracích plochách.

„Nepoznáme silu súperov, ale pre postup spravíme maximum,“ pripojil tréner Milan Pavlovič.