Neviem, či nás bude jedenásť. Ale nechcem zradiť Nitru

Nepozerajme sa s áčkom na výsledky, podstatné bude, aby sme nezhasli a nešli všetci domov, tvrdí Jozef Kotula.

Z Levíc si ho vyskautoval Vladimír Pucher. Už v prvý deň v Nitre nestihol autobus domov, a tak u neho prespal a ráno ho zaviezol do školy na „Tulipánku“. No keď dnes stretne vždy výrečného Puchera, o otrasnej situácii v nitrianskom futbale sa trénerskej legende ani nechce rozprávať.

Článok pokračuje pod video reklamou

JOZEFA KOTULU predvlani MY Nitrianske noviny zaradili do najlepšej jedenástky FC Nitra v ére samostatnosti. Neúnavný pravý obranca si spravil dobré meno aj v Trnave a Petržalke a v nemeckom Siegene hral proti Bayernu Mníchov.

Dnes, po 23 rokoch, sa vracia do dresu FC Nitra. V časoch, keď klub trčí v priepasti a mnohí sa čudujú, ako je možné, že ešte existuje.

AJ TOTO SA DOZVIETE Kde podľa Kotulu začal pád FC Nitra

Či sa nebojí, že si nastupovaním za Nitru pokazí meno

Čo si myslí o tom, že áčko Nitry musia zachraňovať Trnavčania

Koho aktivita presvedčila Kotulu do áčka

Prečo nechápe rodičov žiakov a prípravkárov, ktorí odišli

Ako by ešte viac oddelil mládež od dospelých

Prečo Kotula kritizuje zväzovú matriku

Koľko by malo byť Nitranov proti Gabčíkovu

Už tri roky prakticky nehráte futbal. Čo vás primälo zvesiť kopačky z klinca?

Situácia v klube. Je mi strašne ľúto, že by značka FC Nitra mala skončiť. A to je, alebo skôr bolo, veľmi blízko. Ešte ani dnes, v sobotu ráno, nám matrika nepotvrdila dostatok hráčov na nedeľu.

Aj v čoskoro 46 rokoch vás zdobí šľachovitá postava, akú vám môžu viacerí mladíci závidieť. Ste v kondícii? A ako často plánujete nastupovať?

Dva roky som netrénoval. Chodil som si zabehať, zahrať so starými pánmi. Ale 90-minútová zápasová záťaž je niečo iné. V prípravnom zápase v Galante (1:7) som hral od 35. minúty a ráno som cítil, že to nie som ja. V nedeľu by som však mal hrať v základe, keďže nás je naozaj málo. Určite to pre mňa bude ťažké, ale budem sa snažiť, koľko sa bude dať.

Keď ste z Nitry po jari 1999 odchádzali, pred tisícovými návštevami sa bila v prvej lige so Slovanom, Interom, Trnavou či Košicami, prezidentom FC bol Kovarčík a trénermi Szikora a Prochotský. Vraciate sa v lete 2022 v najťažších časoch klubu. Ako vnímate strmhlavý pád futbalu v Nitre?

Do áčka som prišiel ako 17-ročný. Vtedy bola doba, že starším hráčom sme pomaly vykali. To už upadlo, dnes taká hierarchia nie je. Dva roky som hral za Nitru druhú ligu a tri roky prvú, dvakrát sme postúpili, raz vypadli, teda futbalovo neoslňovali, ale snažili sme sa.

Posledné roky som klub vnímal skôr z mojej pozície v mládežníckom systéme. Samozrejme, úpadok sa dotkol všetkých. Prvá liga bola vždy magnet pre celé mesto. Teraz majú ľudia nárok byť sklamaní a nahnevaní. Okolo futbalu v Nitre nastalo totálne negatívne myslenie. Žiaľ, logicky.