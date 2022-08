Víťazstvo? Smutno-krásne. Za Patu hrá viac Nitranov než za Nitru

Špeciálny zápas za akýchkoľvek okolností, hecuje Peseky na nedeľu.

Nedeľný (17.00 h) šláger IV. ligy ZsFZ bude mať prazvláštnu príchuť. Kým za Patu hrá osem futbalistov, ktorí prešli akadémiou FC Nitra, za Nitru iba traja. Klub veľkého cvengu zase pricestuje s ôsmimi bývalými hráčmi Trnava, pričom práve Spartaku mohutné fandí takmer celá dedinka okresu Galanta.

Ôsmi „Patané“ za Nitru odohrali dokopy 45 sezón v mládeži či áčku. Samozrejme, rebríček vedie kapitán Róbert Valenta, majiteľ 143 štartov a 13 gólov v prvej a druhej lige za FC.

Top strelcovi robia servis mladí žraloci David Vaško, Roland Peseky a Alex Pagačovič, ktorých sme si ukradli na slovíčko pred ostrosledovaným zápasom.

Sezóny Paťanov za FC Nitra David Vaško – 10 Róbert Valenta – 8 Alex Pagačovič – 8 Roland Peseky – 7 Matej Fuska – 6 Patrik Mego – 3 Martin Barát – 2 Samuel Ďuriš - 1

Ďakuje všetkým trénerom

Vaško v Nitre strávil desať rokov, v doraste ho raz vybrali hráčom sezóny, hral tretiu ligu za béčko a párkrát trénoval s prvoligovým áčkom. Hoci je „Patan“ ako bič, nedeľa ho chytí za srdce.

„Ďakujem všetkým trénerom, ktorí ma viedli v Nitre,“ skromne riekol motor stredu poľa. „Bude to pre mňa špecifický zápas. Motivácia bude gól alebo asistencia. Poraziť klub, kde som sa naučil hrať futbal, by bolo smutné. No zároveň by som sa tešil, že tri body ostali doma. Sme super partia a ideme vyhrať,“ vyhlásil 21-ročný David Vaško.

Pagačovič: Oslavovalo by sa do rána

Exceloval už v prípravke. Nabíjal vtedy vyhlásenému strelcovi Alexovi Pagačovičovi. Spočiatku pod taktovkou trénerov ako Erik Hrnčár, Ján Štajer, Juraj Gombár či Ján Núdzny. Práve z ich ročníka 2001 vyšiel Matej Franko, dnes najlepší futbalista z Paty, útočník prvoligovej Banskej Bystrice.

„Nie každý môže hrať proti Nitre a aj pre mňa to znamená veľa. Tobôž, keby sme vyhrali. To by sa oslavovalo do rána,“ pousmial sa Alex Pagačovič. „Snáď ukončíme sériu piatich remíz po sebe. Všetci sa tešíme na zápas,“ pridal 21-ročný krídelník.

Peseky: Špeciálny zápas za každých okolností

Trikrát majster Slovenska, dvakrát šampión československého superpohára, kvalifikácia do mládežníckej Ligy majstrov. To je účet Rolanda Pesekyho za Nitru, ktorá má v jeho srdci špeciálne miesto.

„V doraste sme takmer všetko valcovali. Pozdravujem všetkých, čo k tomu pomohli, hlavne chalanov z ročníka 1998. Spolu sme ukázali, že nie je nič nad dobrú partiu,“ vyriekol ofenzívny univerzál.

„Zápas proti Nitre musí byť špeciálny pre úplne každého a za akýchkoľvek okolností. Aj my ho berieme veľmi dôležito. Je to veľké mesto s bohatou futbalovou históriou. Vždy proti Nitre nastupujem so zmiešanými pocitmi. Teším sa, no je to iné. Chcem odohrať dobrý zápas a ukázať, že som tam vyrastal,“ hovoril Roland Peseky, ktorý si užíva klímu v malom klube.

„V Pate to žije futbalom a klub prežíva historické obdobie. Verím, že v dlhej a vyrovnanej súťaži sa nám bude dariť. A Nitre tiež,“ pridal 23-ročný rodák z Levíc a dnes člen bielo-červeno-modrej skladačky, ktorá vie pútavým futbalom potrápiť kadekoho. A v nedeľu určite aj Nitru.