Pata zbiera (ex)ligistov. Proti Nitre bude v presile. S päťsto divákmi?

Tréner Paty má Nitranov prečítaných.

Článok vyšiel v partnerskej spolupráci s FC Pata.

Veľký klub v Pate? Vždy sviatok. V posledných šiestich rokoch víta až tretinu nedávneho prvoligového pelotónu! V pohári Michalovce (2016) a Trnavu (2021), v príprave Sereď (2022) a teraz v štvrtej lige Nitru. Prvé tri zápasy dokopy sledovalo takmer štyritisíc divákov. Koľko príde na nedeľný šláger?

Zápas s Nitrou? Taká je doba

„Budeme atakovať päťstovku. Návštevu sezóny nie, hody sú až v septembri,“ pousmial sa Ladislav Herák, manažér FC Pata, ktorý už tlačí vstupenky na duel so zvučnou značkou.

„V dobe, keď ligu nehrajú veľké mestá, ale malé bez štadiónov, ma ani veľmi neprekvapuje, že ideme hrať proti Nitre. Žiaľ, poslanci a primátori poznajú šport iba vo volebnom roku. Sponzori už niekoľko dekád suplujú štát – a toto je výsledok,“ povzdychol si.

Ani Pata by bez partnerov premiérovo nehrala najvyššiu krajskú súťaž. Ráta ich na desiatky, no kasičku drží v zdravých limitoch. Hlavným donorom sú fanúšikovia. No o tom neskôr.

Tomaškovič má Nitranov prečítaných

Nitra na prvé kolo do Lednických Rovní necestovala, ale remízu 1:1 s Gabčíkovom si už paťanský krídelník a asistent trénera Lukáš Herák pozrel z prvého radu tribúny.

„Bol to zaujímavý zápas. Očakával som hladkú výhru Gabčíkova, ktoré dobre poznám. Opäť sa však potvrdilo, že každý duel v tejto súťaži bude náročný. Nie je jednoduché hrať bez náhradníka, a po tom, čo na prvé kolo nepricestovala, ešte doťahovať hráčov, no Nitra ma milo prekvapila. Chalani okolo Jozefa Kotulu a Mira Sedláka ukázali, že si neprišli iba po peniaze, ako sa šušká. Sú skúsení a majú kvalitu. Zaujal ma aj bezchybný brankár Znamenák. Bod im určite pridá sebavedomie,“ zröntgenoval súpera Lukáš Herák.

Hlbšia analýza však bude náročnejšia. „Nitra odohrala iba zápas, zostava bude zrejme znovu zmenená. Mám však veľa informácií a osobných znalostí o hráčoch, ktorí v lete do Nitry prišli,“ vyhlásil Denis Tomaškovič, nový tréner Paty a tiež Trnavčan ako podzoborské posily.

S motiváciou problém nebude

Zápas sa nesie v netradičnej tónine. Za Patu hrá viac hráčov, ktorí prešli akadémiou Nitry (8), než za Nitru (3). A zrejme najväčším partnerom futbalu v Pate je Marián Valenta, niekdajší dlhoročný predseda predstavenstva FC Nitra.

„S motiváciou našich chalanov problém nebude, skôr musíme zvládnuť, aby neboli premotivovaní,“ pousmial sa Tomaškovič.

Zlomiť problém s efektivitou

V Pate káder skladali tak, aby svižne posúval loptu a bol schopný dynamických akcií. Prvé dve kolá dali za pravdu. Góly lídrov Valentu a Dvorského proti Bolerázu (2:2) zniesli kritéria pohľadného kombinačného futbalu. A Barátov v Lednických Rovniach (1:1)? Má ranu ako z dela, ktorá láme prsty, tentoraz jej do siete pomohol teč. Zaujímavých hráčskych typov je viac, ofenzívu dopĺňajú mladé pušky Vaško či Peseky a skúsený Klenkovič a vzadu ťažko prejsť cez dlháňa Lomena.

„Verím, že zlomíme naše problémy v efektivite,“ opakuje tréner Denis Tomaškovič najväčšiu strasť štartu sezóny. „Myslím si, že zaberú naše ofenzívne esá Herák, Dvorský a Valenta a spríjemnia nedeľu všetkým, čo navštívia štadión,“ tuší manažér Ladislav Herák.

Pate môžu závidieť

Pri rezignovaných náladách sa s fanklubom Nitry nedá rátať, no „Patané“ nastúpia dvanásti. Alebo trinásti? Reč je o dedine, kde na prípravný zápas bežne príde štyristo divákov. Veď do 126 kilometrov vzdialených Lednických Rovní cez víkend šla až s päťdesiatimi priaznivcami. A tisícka na hody doma nebýva žiadnym prekvapením.

„Pata je mimoriadne futbalová dedina s úžasnými fanúšikmi. Už sa na nich teším,“ vraví Tomaškovič.

„Vždy to u nás žilo futbalom. Ako vlani po pohárovom zápase u nás povedal tréner Trnavy Gašparík, futbalový ošiaľ nám môžu závidieť aj ligové tímy. Verím, že fanúšikovia nás dotlačia k prvému víťazstvu,“ pridal Ladislav Herák.