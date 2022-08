FC Nitra má ďalšieho exligistu. Do Paty ideme jazdiť a vyhrať, vraví Pekár

Uvedomujeme si zodpovednosť dresu, ktorý nosíme, vraví šikovný krídelník.

Problémy-neproblémy, a veruže ich je dlhočizný zoznam, život ide ďalej a FC Nitra vyskladal štvrtoligový káder, v čo už veril málokto. A nie najhorší. Novopodpísaným exligistom je Filip Deket, no najvyššiu súťaž hrali aj Jozef Kotula (a dlhé roky), Miroslav Sedlák a ANDREJ PEKÁR, ktorého sme si prizvali na slovíčko.

„S udomácnením nebol problém, s hráčmi aj trénermi vychádzam výborne. Súhra ešte chvíľu potrvá, no zatiaľ všetko vyzerá tak, ako by malo. S chalani si rozumiem futbalovo i ľudsky,“ hovoril 20-ročný krídelník

Naposledy hral za Vráble a v lete sa mu znova otvárali treťoligové možnosti, no napokon si zvolil Nitru. Na prvé kolo do Lednických Rovní ešte kvôli blokovaným prestupom nemala s kým ísť a kontumačne prehrala, no na druhé s Gabčíkovom (1:1) sa už zložila a favorita prekvapila oduševneným výkonom.

„Vedeli sme, čo očakávať. Tento výsledok sme veľmi potrebovali. Vyprevadil nás potlesk, veľmi si vážime každého fanúšika. Práve pre ľudí sa budeme snažiť každý zápas odjazdiť. Ambície sú jasné, stabilizovať klub a robiť čo najlepšie výsledky,“ vyhlásil Andrej Pekár, jeden z troch odchovancov Nitry v kádri.

Dominuje v ňom deväť bývalých hráčov Spartaka Trnava. Tím zložil tesne pred štartom štvrtej ligy 29-ročný tréner Jozef Kozák. A v domácej premiére ho dynamicky dirigoval z lavičky.

„Tréner Kozák nás v hlave správne nastavuje na tréningy a zápasy. Spolupracuje sa mi s ním veľmi dobre. Zapadol som do jeho herného systému. Všetko hovorí na rovinu, ak hráčovi nejde, hneď sa s ním snaží komunikovať. Záleží mu na tom, aby sme nerobili rovnaké chyby a zlepšovali sa,“ pridal bývalý mládežnícky reprezentant.

FC Nitra v nedeľu o 17.00 h vkročí na horúcu pôdu do Paty. Prehra by pre verejnosť bola horkou pilulkou. Futbalové danosti nového tímu sú však schopné aj opačného scenáru.

„Uvedomujeme si zodpovednosť dresu, ktorý nosíme. Preto ideme do Paty bojovať a vyhrať,“ odvetil Andrej Pekár.