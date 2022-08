V Mníchove zašiel lepšie ako v najlepšom sne

Chodec z Nitry pod vedením nitrianskeho trénera dosiahol životný úspech.

Bavorská metropola hostí v tomto týždni európsky atletický sviatok. Krásny darček k 26. narodeninám (oslavuje ich v piatok) si dal chodec Michal Morvay.

Svetová atletika nahradila 50-kilometrové „maratóny“ súbojmi na 35 km a v Mníchove sa na tejto trati išli prvýkrát majstrovstvá Európy.

Z 26 chodcov mala približne dvadsiatka pred štartom lepší osobný rekord než Morvay. Lenže veľké preteky majú svoje zákonitosti. Nešlo sa prirýchlo a slovenská atletika mala napokon v cieli dvojitý dôvod na radosť. Šiesty došiel Miroslav Úradník v čase 2:35:44 h, Michal Morvay bol siedmy o 20 sekúnd neskôr. Pre oboch členov Dukly Banská Bystrica je to životný úspech.

Dokázal zrýchľovať

Nitriansky odchovanec netajil šťastie. „Je to úžasné byť siedmy najlepší Európan. Porazil som veľa kvalitných súperov a je to najcennejší výsledok mojej kariéry. Som šťastný a ďakujem celému tímu čo sa o mňa staral - tréner Matej Spišiak, doktor Pavol Hajmássy, masér z Nitry Štefan Andel a mentálny kouč Andy Winson,“ začal hovoriť Michal Morvay pre MY noviny.

Táto sezóna sa preňho nevyvíjala ideálne, pretože v máji v Madride si na pretekoch poranil koleno, musel pauzovať a bol nútený vynechať aj MS v USA. Na Európu sa však stihol pripraviť.

Mníchovské preteky mu sadli parádne. „Od začiatku som šiel som presne to, na čo sme trénovali. Bol som koncentrovaný, zrýchľoval som a preteky vystupňoval. Keďže bolo teplo, začalo sa pomaly, ale potom sa to nakoplo. No nerozhodilo ma to a výsledok je už neuveriteľný bonus,“ tešil sa chodec z Nitry.

Sen sa stal realitou

O siedmom mieste sa nesnívalo ani jeho trénerovi Matejovi Spišiakovi. „Z výkonu aj formy, ktorú Mišo mal, nie som prekvapený, lebo viem, čo odrobil v príprave a ako neuveriteľne rástol smerom k ME. Ako vidíme, v živote je všetko možné. Keď sa veľmi chce a stretnú sa všetky pozitíva, tak sa sny stávajú realitou,“ skonštatoval spokojný tréner.

Výkon jeho zverenca hodnotí ako jeho doterajší absolútny vrchol. „Kľúčom bola perfektná príprava v talianskych Alpách, prítomnosť doktora Hajmássyho či maséra Štefana Andela. V pretekoch dokonale využil skúsenosti z 50-tky, keďže podmienky boli veľmi náročné. Takticky to bolo super, bez chyby, zdolal naozaj veľké mená, takže na jednotku,“ chváli Spišiak.

Siedme miesto z ME znamená pre Morvaya veľa. „Som motivovaný ďalej na sebe pracovať a zlepšovať sa. Potešili ma stovky správ od fanúšikov a ľudí, ktorí to pozerali, to som fakt nečakal. Verím, že som si vybojoval lepšiu zmluvu do budúcnosti. Tento rok bol náročný a vďaka Dukle a sponzorom som sa mohol pripraviť na majstrovstvá Európy,“ dodal Michal.

Podobný príbeh ako Marikin

Nitran Matej Spišiak viedol Mateja Tótha pri jeho najväčších úspechoch, jeho zverenkyňou je aj Mária Katerinka Czaková, ktorá sa po pôrode postupne vracia na scénu.

„Verím, že Mišo sa ešte má kde posúvať. V Mníchove šiel so značnou rezervou, ale na tom budeme ďalej pracovať. Pred tromi rokmi ho niektorí ľudia podceňovali, ale stáva sa z neho kvalitný reprezentant, minulý rok sa kvalifikoval na olympiádu, dnes je siedmy na seniorských ME. V mnohom mi jeho príbeh pripomína ten Marikin, ktorú odpisovali ako neperspektívnu a ona sa vypracovala na špičkovú atlétku, trojnásobnú olympioničku či štvrtú z ME v Berlíne 2018,“ zakončil 44-ročný tréner Matej Spišiak.