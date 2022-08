Skvelú podporu prebilo sklamanie

Volejbalisti Slovenska už nemajú postupový osud vo vlastných rukách.

Krásne zaplnená mestská hala v Nitre videla v stredu večer pravú športovú bitku o priamy postup na majstrovstvá Európy vo volejbale mužov. Tlieskalo a kričalo sa odušu, žiaľ, nestačilo to.

Ak by Slováci Španielov porazili za tri body (3:0, 3:1), stali by sa priamym postupujúcim na šampionát v roku 2023, ak by aspoň zabodovali (3:2, 2:3), zvýšili by si šance postúpiť z druhého miesta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj keď po dvoch setoch (1:1) bolo všetko otvorené, napokon sa tešil výber z Pyrenejského polostrova po výsledku 1:3, ktorý rozosmutnil slovenské tváre. V rozhodujúcich chvíľach boli slovenské útoky nepresné, alebo zabrala španielska obrana na sieti.

Našim hráčom neboli veľmi do reči. Z Nitrana Petra Porubského sme dostali pár viet až na druhý deň.

„Myslím si, že okrem druhého setu boli Španieli lepším mužstvom. Aj keď sa nám ich podarilo dostať pod tlak dobrým servisom, tak sme to nedokázali zužitkovať v našej obrane. V zápase bolo z našej strany v kľúčových momentoch viac chýb, a to dnes rozhodlo,“ okomentoval výkon Slovákov nahrávač Porubský.

Za stavu 1:1 na sety ešte slovenská nádej žila. (zdroj: Miroslav Slávik)

„Určite beriem časť zodpovednosti v tomto zápase aj na seba. Myslím si, že každý z nás vrátane mňa odovzdal na ihrisku v daný moment všetko. Vedeli sme, o čo sa hrá a chceli sme veľmi vyhrať. Bohužiaľ, nevyšlo nám to a prevláda veľké sklamanie,“ vravel smutne „Pepo“, ktorý je prvýkrát v kariére nahrávačskou jednotkou Slovenska.

Našu reprezentáciu ešte čaká záverečný zápas v Gruzínsku, ale ten neovplyvní postupovú matematiku. Zo siedmich skupín postúpi na ME okrem víťazov ešte päť najlepších tímov z druhých miest. Teoretická šanca (nie vysoká) zatiaľ Slovákom bliká.

„Informácie o tímoch na druhých miestach máme, ale čakáme na vývoj posledných zápasov ďalších skupín. Bohužiaľ, nemáme to vo vlastných rukách a musíme čakať,“ skrivil tvár Peter Porubský.

Aj keď stredajší zápas Slovákom výsledkovo nevyšiel, všetkým prítomným zostane v pamäti určite skvelá atmosféra v hľadisku. „Osobne som na ihrisku nikdy nezažil v mojom rodnom meste takúto početnú divácku kulisu. Bolo to perfektné, ako nás povzbudzovali a týmto by som sa chcel všetkým poďakovať, ktorí si našli cestu do nitrianskej haly alebo k televízii a podporovali nás,“ dodal 27-ročný Nitran, ktorý poslednú sezónu odohral v drese Prešova.