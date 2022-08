Chodiť na ViOn sa oplatí! A prečo mohla byť Plačková urazená?

Prvé víťazstvo stále neprišlo, no „Kocianovci“ mali včera na lopate vicemajstra a zabávali arénu.

Zlaté Moravce v druhom polčase? O triedu lepšie než vicemajster Ružomberok! To sú slová Adama Brenkusa, strelca na 2:2 v bláznivom finiši, keď sa 891 divákov pýtalo, či náhodou nie je na Premier League.

„Zavrel som oči a napálil to na zadnú. V okolí šestnástky strieľam najskôr, ako je to možné,“ povedal „Brenky“ o rane z 87. minúty, ktorá dostala arénu do varu. Ešte skôr sa tlieskalo lahodnému centru Vikriho (prvom ponad vežu Masla) Horákovi (1:1). „Iba som sa zavesil do vzduchu a šuchol loptu hlavou,“ pousmial sa Tomáš Horák, ktorý potom pohybom zamestnal Masla a rozkročil nohy do strely Brenkusa za zle vidiaceho Frühwalda. „Snažil som sa loptu pustiť medzi nohy,“ prezradil vedomý a prefíkaný ťah.

Veruže bude o čom v týždni debatovať na zlatomoravskom „korze“ na mačacích hlavách. Len od 81. minúty sme narátali osem vzrušujúcich situácií! Zahodenú tutovku a vedľa letiacu strelu Mondeka, tyčku Vikriho pred prázdnou bránou, volanie po ruke z Pintérovho voleja... Ružomberok ukázal kvalitu a kombinácie najmä v prvom dejstve, no hrozil aj v druhom, ex-vionista Kelemen skóroval a na konci jedovato strieľal Dopater.