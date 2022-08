Odmietol Slovan. Lebo Nitra je Nitra

Ak ide o Slovensko, tak Nitra a nič iné, čítať z pier Holešinského.

Adrián Holešinský by mal byť v novej sezóne jednou z najväčších hviezd hokejistov Nitry. (Zdroj: Miroslav Slávik)

V piatok proti českej Porube (3:1) gólom, asistenciou a bitkou zažil hetrik Gordieho Howea. V nedeľu mohol odstreliť Krefeld (2:3pp), tesne zahodil trestné strieľanie a v predĺžení ďalšiu šancu.

ADRIÁN HOLEŠINSKÝ (26) hýril pohybom. Bol skrátka znovu na očiach. Aj vtedy, keď za stavu 2:1 varil Nemcov v DEL2 v pásme a ku gólovému klincu chýbali centimetre. Hostia udreli z protiútoku a zvládli aj predĺženie.

Nitre napriek prehre tlieskalo vyše 1 500 divákov (lákadlom bola aj autogramiáda Šimona Nemca), toľko kdesi nechodí ani v extralige, nieto v auguste na prípravný zápas...

Holešinský pre MY Nitrianske noviny hovoril o nešťastnej prehre i iných témach.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako premýšľal o predĺžení zmluvy a prečo odmietol Slovan

Čo vraví Holešinský na 1 500 divákov na prípravnom zápase

Ako vníma, že by mu pomohla lepšia strelecká úspešnosť

Ako videl svoje trestné strieľanie

Či už sa Nemec rozlúčil so šatňou

S trénerom Sejejsom: o zápase, góle na 2:2, pripojení Mykluchu, zraneniach a forme Beržinca

Napriek prehre 2:3 po predĺžení ste súpera viackrát mali na lopate...

Určite áno. Škoda zahodených vyložených šancí. Za stavu 2:1 sme v presilovke mali zopár príležitostí, no z protiútoku sme dostali gól. To zamrzí. Je to príprava, treba si z toho vziať ponaučenie. Učíme sa na chybách, v najbližších zápasoch sa ich chceme vyvarovať.

Akoby ste hľadali medzi sebou nového strelca, ktorý to v presilovke zavesí ako predtým Buček.

Teraz sme začali trénovať presilovky, hľadáme vzorce, ktoré budú fungovať. Postupom času sa to zlepší a presilovky budeme využívať, lebo rozhodujú zápasy. Hlavné je, aby sme ich dobre nacvičili do sezóny.

Nemec mal dnes na zimáku autogramiádu. Už sa rozlúčil aj so šatňou?