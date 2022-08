Program kina CINEMAX

Prinášame aktuálny program kina.

Program kina od 25. augusta do 31. augusta 2022:

DC Liga superzvierat (SD,U): 13:30 š-p, 15:10

Mimoni 2: Zloduch prichádza (SD, U): 15:50

Princezná rebelka (SD, U): 13:10 š-p, 16:20

Labky v Akcií (ST, prístupný od 7 rokov): 13:50 š-p, 16:00

Bullet Train (ST, prístupný od 15 rokov): 20:30

Dievčatá z Dubaja (ČD, prístupný od 18 rokov): 17:50, 20:10 kdosoas

PREDPREMIÉRA - Tritisíc rokov túžby (ČT, prístupný od 12 rokov): 20:10 ibas

Sirota: Prvá vražda (ČT, prístupný od 15 rokov): 20:50 kdoso

Vitaj doma, Brate! (OV, U): 18:20

Nie, nie (ST, prístupný od 15 rokov): 17:30 kdoso, 20:50 ibaso

Jan Koller (OV, prístupný od 12 rokov): 14:00 š-p

After: Puto (ČT, prístupný od 15 rokov): 18:10, 20:20

Artmax Film- André Rieu: Happy days are here again (ČT, prístupný od 12 rokov): 18:00 ibaso

Legenda: nu: nehrá sa v utorok ns: nehrá sa v stredu ibas: hrá iba v stredu ibau: hrá iba v utorok š-n: štvrtok až nedela

OTVÁRACIE HODINY: PRACOVNÉ DNI OD 14:30h, VÍKEND OD 12:30h