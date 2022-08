Sme amatérska skupina. Asi preto sa stále bavíme, tvrdí líder Vidieku Ján Kuric

Prvýkrát sa s balkánskou legendou stretli pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Teraz vyrážajú na turné.

NITRA. Obľúbená slovenská kapela Vidiek sa so zoskupením Bobana Markovića pozná už dlho. Od prvého stretnutia si boli navzájom sympatickí.

„Pamätám si, že keď Bobanovci hrali na pódiu, pozerali sme na nich s otvorenými očami a ušami. A keď sme hrali my, zozadu som si všimol, ako sa Boban pozerá na nás. Pod pazuchou trúbka a pozerá na nás, že čo to je?,“ spomína na prvé stretnutie líder skupiny Ján Kuric.

Hudbu balkánskeho hudobníka poznali z filmov a veľmi sa im páčila.

Spoločná pieseň

Myšlienka na spoločné turné vznikla pred štyrmi rokmi. Jeho detaily dolaďovali počas koncertu Bobana Markovića v Slovenskom rozhlase. Kvôli pandemickej situácii ho však museli odložiť.

„Pred dvomi rokmi sme si povedali, že keď spolu nemôžeme hrať, tak spravíme aspoň nejakú pesničku,“ hovorí Ján Kuric o zrode myšlienky na pesničku Hrajte trubky.

Pesnička, ako mnohé počas pandémie, vznikala cez internet. Každý člen kapely nahral svoju časť u seba doma a poslal ďalej. Pieseň tak putovala z Rovinky do Srbska, odtiaľ do Šamorína, kde sa zmixovala a napokon do Londýna, kde prebehla záverečná úprava, mastering.