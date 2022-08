Známy aquapark zatvoria. Cena elektriny narástla podľa primátora desaťnásobne

Náklady na Galandiu sú vyššie ako tržby.

GALANTA. Aquapark Galandia začiatkom septembra zatvoria. Avizoval to galantský primátor Peter Paška. Dôvodom radikálneho kroku je zvýšenie ceny elektriny.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Kto nemá mobil s internetom, do cyklogaráží v Nitre sa nedostane Čítajte

„Galandia sa stala obeťou rastu cien energií na Slovensku aj v celej Európskej únii. Doteraz sa využívala elektrická energia na úrovni zhruba 12-tisíc eur mesačne a po verejnom obstarávaní nám tá cena vyskočila zhruba na 120-tisíc eur mesačne,“ povedal v utorok Paška.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyčíslil, že je to viac, ako sú mesačné tržby: „To znamená, že by sme nedokázali zaplatiť mzdy zamestnancov a ďalšie povinné platby a ešte stále by tržby nestačili na to, aby sme zaplatili samotnú elektrinu.“