Bili sa o titul Kráľa ulice. Nitra videla box bez rukavíc

Premiéra súbojov v slamenom ringu sa vydarila, Cyril Pažitný prisľúbil pokračovanie.

Posledná augustová sobota priniesla premiéru nového projektu pre milovníkov „fighterských“ súbojov. Podujatie dostalo názov Králi ulice, na nitrianskom amfiteátri bolo na deväť zápasov zvedavých vyše 1700 divákov!

Autorom myšlienky a hlavným organizátorom večera bol 25-ročný profesionálny bojovník Cyril Pažitný, ktorý sa na záver akcie postavil aj do ringu a práve jeho súboj s ukrajinským protivníkom bol hlavným lákadlom štartovej karty. Práve s ním sme sa zhovárali.

Zorganizovali ste prvú edíciu podujatia Králi ulice. Čo na ňom mohli diváci vidieť?

V podstate ide o návrat do počiatkov boxu, kedy si to dvaja chlapi džentlmensky rozdali bez rukavíc, na základe čoho neskôr vznikol box, aký poznáme teraz. Diváci videli 9 zápasov pod pravidlami bareknuckle (v preklade: holé hánky, holé ruky) - box bez rukavíc, ale s jasne danými pravidlami, mierne sa líšiacimi od boxu. Boxovalo sa v slamenom okrúhlom ringu. Štartovka bola zložená z rôznych typov zápasníkov z rôznych bojových športov, ale aj niekoľkých „uličníkov“.

Čo bolo vaším cieľom? Prečo ste sa podujali na túto akciu?

Náš cieľ je jasný – cez najextrémnejšiu formu bojového športu ukázať vzájomný rešpekt a úctu, ktorá neodmysliteľne patrí k bojovým športom, a ktorú budeme neustále ponúkať aj vyžadovať. Šport spája, nerozdeľuje! Takýto typ zápasu vyprodukuje najväčší možný adrenalín nielen v zápasníkovi, ale aj divákom. Zápasníci si po zápase podajú ruky, uznajú navzájom kvality a kľudne môžu ísť spolu „na pivo”.

Čo všetko ste museli zabezpečiť či nainštalovať?

Zorganizovať niečo také obrovské vyžaduje obrovskú cieľavedomosť a sebazapretie - okrem zostavenia zaujímavej štartovky sme museli zabezpečiť, aby si to divák užil v čo najlepších podmienkach - postaviť celý stage, strechu, osvetlenie, ozvučenie, obrovskú LED obrazovku, tematický bar v štýle old school, zdravotnú službu, SBS a všetky dôležité okolnosti, aby bol zápasník v bezpečí a divák v komforte.

Tieto súboje sú zaradené do nejakej federácie?

Zatiaľ ide o samostatný projekt, ale postupom času a s neustálym zlepšovaním máme v pláne vytvoriť bareknuckle federáciu na Slovensku.

Ako sme vnímali interakciu s divákmi?

Dosiahli sme na prvý turnaj neuveriteľný počet divákov - 1700! Ďakujeme! Myslím, že podľa obrovskej spätnej väzby, čo sa k nám dostala, môžem povedať, že diváci boli nadšení. Adrenalín sa dal krájať a atmosféra bola neskutočná, a pohnala aj mňa osobne, aby som predviedol v hlavnom zápase večera svoje maximum. Bol to veľký nával emócií.

Každopádne vieme aj o chybách, ktoré sa budeme snažiť odstrániť do najbližšieho turnaja a neustále dávať latku kvality vyššie a vyššie.

Ktoré zápasy by ste vyzdvihli?

Obrovský rešpekt si zaslúži každý zápasník, ktorý vošiel do slameného ringu. Každý zápas bol krásny svojou špecifickosťou. Diváci si užili všetky, lebo každý bol jedinečný niečím iným.

Zdravotne dopadol niekto zle?

Pred turnaj bolo veľa predsudkov, že to budú barové bitky a kopec škaredých zranení. Sme nesmierne radi, že sme vyvrátili tento mýtus hneď na prvom turnaji. Videli sme krásne „šachové partie“, kde fighteri museli neustále premýšľať o ďalšom kroku, ale aj krásne bitky, ktoré však vždy mali hlavu a pätu. Najhoršie zranenia bolo pár stehov a doudierané hánky. Ďakujeme perfektným „cutmanom“, ktorí zabandážovali ruky tak, že sa predišlo veľkým zraneniam, a tímu zdravotníkov, ktorí sa stopercentne postarali o našich zápasníkov.

Ako prebiehal váš hlavný zápas večera?

Večer pri ňom vygradoval. Môj zápas s Vladyslavom Bonchukom vyhecoval ľudí do maxima, aspoň ja som to tak vnímal. Všetka česť pred súperom, to, aký zápas sme spravili, je z polovice aj jeho zásluha! Nakoniec sa mi ho podarilo dostať štyrikrát do počítania, čo je podľa pravidiel výhra TKO.

Povzbudil vás prvý takýto večer do pokračovania?

Myslím si, že ani sami sme neočakávali takúto úspešnosť novozačatého projektu. Na prvom turnaji sme už predstavili rovno večer Králi ulice II, čiže druhý turnaj, ktorý by sme chceli uskutočniť v decembri tohto roku. Pozývame všetkých, aby zahodili predsudky a prišli si užiť túto jedinečnú akciu!

Matejka verí, že podujatie sa uchytí Bývalý majster sveta v kickboxe Patrik Matejka bol hlavným rozhodcom večera. Výnimkou bol len duel Cyrila Pažitného, v ňom plnil rolu sekundanta. „Myslím si, že akcia prekvapila všetkých. Očakávania boli rôzne - dobré i slabšie, ale celkovo za mňa večer dopadol super. Je ešte čo dolaďovať a upraviť, ale prvá akcia, ako v ringu, tak aj v hľadisku, bola úspešná. Od zápasu k zápasu sa kvalita stupňovala a vyvrcholila perfektnou bodkou v podobe Cyrilovho duelu. Veľká vďaka všetkým - od zápasníkov po organizátorov a ľudí v pozadí, čo pomohli tomuto projektu uzrieť svetlo sveta. Dúfam, že sa turnaj udomácni na domácej bojovej scéne a zaujme ako ďalších zápasníkov, tak aj divákov,“ okomentoval Patrik Matejka premiéru Kráľov ulice.

Ďalej v článku nájdete výsledky všetkých 9 zápasov večera. V akcii boli aj ďalší štyria Nitrania Matúš Jančovič (futbalista Chrenovej), Igor Šemelák, Samuel Kontroš a Erik Baboš. Ako dopadli?

Štartová karta a výsledky:

1. Michal Záhradník vs Marián Hrtús - víťaz M. Záhradník KO v prvom kole.