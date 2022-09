Nitriansky park je rozkopaný, bude vyzerať inak

Pracovný ruch bude v Novom parku ešte približne rok. Bude sa rúbať, sadiť, montovať nový mobiliár aj umelecké diela.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Nový park je už niekoľko týždňov rozkopaný a tmavý. Firma tam robí nové verejné osvetlenie a v uplynulých dňoch zasypávala optické káble.

Za bývalým Parkom kultúry a oddychu (PKO) vzniká nové detské ihrisko, ktorému bude dominovať preliezka v tvare svrčka. Práve v tejto časti bager pred týždňom presekol kábel. Kúpalisko zostalo niekoľko hodín bez elektriny.

Pracovný ruch bude v Novom parku ešte približne rok. Bude sa rúbať, sadiť, montovať nový mobiliár aj umelecké diela. Napríklad na hladine Malej Hangócky pribudne ryba.

Revitalizácia má byť ukončená do septembra 2023. Píše sa to na informačných tabuliach. Mesto podľa hovorcu Tomáša Holúbeka predpokladá, že sa to stihne skôr.

Do rovnakého dátumu treba dokončiť aj podstatne väčšiu a náročnejšiu revitalizáciu Starého parku. Je to šibeničný termín, keďže tam sa práce ešte nezačali.

Nové ihrisko je väčšie

„Teším sa hlavne na Nový park, pretože ten Starý je taký rušnejší. No neviem, ako dlho to bude trvať, myslela som si, že to pôjde rýchlejšie,“ povedala Viktória, ktorá sem chodí s malým synom Timotejom takmer denne.

„Chodili sme aj na staré ihrisko pri PKO, toto nové je zväčšené. Bude to pekné, no už vidím zase tú nerezovú šmýkalu, čo je zle, lebo v horúčavách sa použiť nedá.

Som trošku prekvapená, neviem, či je to odporúčanie z Európskej únie,“ zauvažovala Viktória.

V článku sa dočítate aj: V akom štádiu je avizovaná lávku cez Malú Hangócku Vysadia stromy aj lúku Pri jazere bude obrie hniezdo, na hladine ryba Kedy sa začnú práce v Starom parku