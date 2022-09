Čeľadický Messi? Z dediny na Slovan, v repre proti Španielom a kat veľkých

V sedemnástich sa vrátil z diskotéky a bol najlepší hráč veľkého turnaja.

Takto Čeľadice vyhadzovali do vzduchu Daniela Koprdu po zlate na Vianočnom turnaji. Náčelníci klubu Martin Hamada a Miroslav Ryboš mu nedávno gratulovali k štyridsiatke. (Zdroj: archív MY Nitrianskych novín; mh)

Celý rozhovor nájdete aj v pondelkových (5. 9.) MY Nitrianskych novinách.

Nosí desiatku, „drevorubačom“ sa na ihrisku vyhýba, radšej si z nich spraví slalomové výtyčky, s loptou si tyká, za klub, kde je legendou, už strelil stovky gólov, dodnes po nich ukazuje do neba a z tribúny sa ozve aplauz, veď je miláčikom fanúšikov, ktorý nemá nepriateľov.

Pokojne sa zasmejte, ale čo je Lionel Messi pre Barcelonu, to DANIEL KOPRDA pre Čeľadice. Sadnite si s ním na hodinu – zistíte, že život je gombička.

Futbalista, mládežnícky tréner a človek ako z reklamy nedávno oslávil štyridsiatku.

AJ TOTO SA DOZVIETE Kto Koprdovi nahral na prvý gól a ako ich raz s bratom dali 21

Ktorý z jeho ôsmich postupov bol najkrajší

Čím mu Rakúsko nevoňalo

Kde hral stopéra a kde bol kolegom-šoférom hviezd

Aký ambiciózny klub odmietol

Akí velikáni prehrali v Čeľadiciach

Aké je majstrovské halové tajomstvo Čeľadíc

Za koho hral proti Španielom či pred tisíc divákmi

Desať korún za gól

Čeľadice sú impérium, po celom Slovensku by ste iba s lupou hľadali druhú dedinku s iba 1 072 obyvateľmi, no až 86 mládežníckymi futbalistami. Nebolo to tak vždy! V 90-tych rokoch mal klub okrem mužov iba dorast. Prirodzene. A tak si akýsi nakrátko ostrihaný „štupeľ“ musel počkať.

„Príležitostne som hral za školu, ak nám pán riaditeľ Jozef Dubeň vybavil nejakého súpera. V doraste som začal už v dvanástich. Niekedy sa ma pýtali, či aspoň viem, na koho registračku hrám,“ smeje sa Daniel Koprda, lebo po dlhých rokoch to už môže prezradiť.

Predsa si odkrútil jednu dorasteneckú sezónku (neďaleko v Kolíňanoch), no od pätnástich-šestnástich mu už obliekli áčkarsky dres.

„Debut si výborne pamätám. V prípravnom zápase v Hosťovej mi Milan Dobiaš nabil na gól a stal sa mojim dvorným nahrávačom,“ otvoril svoje pamäti.

Koprdov nástup do áčka Čeľadíc sa viaže k štartu éry prezidenta Martina Hamadu, keď sa klub po 28 rokoch vrátil do najvyššej oblastnej súťaže (2001). Postupové striebro sa zrodilo v pamätných bitkách so susednými Dolnými Obdokovcami a Pohranicami.